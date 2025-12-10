 Перейти к основному контенту
Общество
ТНТ сохранил Долину в фильме с песней «За деньги — да». Видео

ТНТ сохранил Долину в фильме с песней «За деньги — да» на фоне скандала с жильем
Премьера прошла в кинотеатре «Октябрь», в кинозале во время показа кадров под песню «За деньги — да» был устроен дождь из фальшивых денежных купюр. Ранее «КП» сообщила, что Долину начали вырезать из новогодних шоу

ТНТ сохранил Долину в фильме с песней «За деньги — да». Видео
Video

Телеканал ТНТ провел премьерный показ новогоднего фильма, где участвует певица Лариса Долина на фоне скандала с куплей-продажей ее квартиры по инициативе мошенников. Премьера фильма состоялась в кинотеатре «Октябрь», передает корреспондент РБК.

В кинозале во время показа кадров под песню «За деньги — да» был устроен дождь из фальшивых денежных купюр.

В Госдуме предложили вариант мирного урегулирования спора Долиной и Лурье
Общество
Лариса Долина

«Комсомольская правда» («КП») писала, что Долину на фоне скандала с квартирой вырезают из новогодних программ. Источники сообщили, что это коснулось и уже записанных шоу.

Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников, затем через суд добилась признания сделки недействительной. Суды не обязали певицу возвращать покупательнице квартиры Полине Лурье 112 млн руб., указав, что деньги нужно взыскать с мошенников.

Случай с Долиной придал огласку новому виду квартирного мошенничества, когда продавец после оформления сделки купли-продажи и получения денег объявляет себя недееспособным, указывая, что находился под «воздействием аферистов» и не мог осознавать значения своих действий.

Мошенники, обманувшие Долину, получили реальные сроки. Между самой певицей и Лурье же возник спор, последняя дошла с жалобами до Верховного суда. Заседание по этому делу назначено на 16 декабря.

Долина на фоне общественного резонанса пообещала вернуть Лурье 112 млн руб., потраченные на квартиру, однако защита настаивает на том, что жилье должно остаться за покупательницей. По словам адвоката Светланы Свириденко, Лурье не сомневалась во вменяемости певицы при совершении сделки.

Авторы
Теги
Персоны
Евгения Стогова, Татьяна Зыкина
Лариса Долина ТНТ премьера афера скандал мошенничество
Лариса Долина
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
