Общество⁠,
0

При тушении пожара на рынке в Петербурге нашли погибшего

При тушении пожара на рынке в Петербурге нашли погибшего
Video

В Невском районе Санкт-Петербурга при тушении пожара в здании Правобережного рынка обнаружили погибшего, сообщили РБК в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, открытое горение ликвидировано. Огонь локализовали на площади 1500 кв. м, из здания эвакуировали 100 человек. Специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории проводят в районе пожара замеры на предмет вредных веществ в районе пожара.

На момент публикации тушение продолжается.

Сегодня также произошел пожар в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой в Улан-Удэ. Возгорание произошло на втором этаже здания, самостоятельно эвакуировались 50 человек, из них пять обратились за помощью, троих госпитализировали. В ликвидации задействовали 39 пожарных и 14 машин.

Авторы
Теги
Софья Полковникова, Плугина Ирина
Санкт-Петербург пожар рынок погибший МЧС
