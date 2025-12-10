При тушении пожара на рынке в Петербурге нашли погибшего

В Невском районе Санкт-Петербурга при тушении пожара в здании Правобережного рынка обнаружили погибшего, сообщили РБК в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, открытое горение ликвидировано. Огонь локализовали на площади 1500 кв. м, из здания эвакуировали 100 человек. Специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории проводят в районе пожара замеры на предмет вредных веществ в районе пожара.

На момент публикации тушение продолжается.

Сегодня также произошел пожар в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой в Улан-Удэ. Возгорание произошло на втором этаже здания, самостоятельно эвакуировались 50 человек, из них пять обратились за помощью, троих госпитализировали. В ликвидации задействовали 39 пожарных и 14 машин.