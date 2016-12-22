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Евкуров назвал «провокаторами» организаторов митингов в Ингушетии
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Евкуров назвал «провокаторами» организаторов митингов в Ингушетии
Общество, 01:30
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Евкуров назвал «провокаторами» организаторов митингов в Ингушетии
Глава Ингушетии назвал организаторов протестных акций провокаторами и попросил участников митингов «не создавать для республики проблем». Сами активисты заявляют о давлении властей и массовом отключении интернета в регионе
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Юнус-Бек Евкуров обвинил организаторов митинга против установления административной границы с Чечней в попытке «использовать» в собственных интересах рядовых участников акций. В то же время он подчеркнул свою готовность к личному диалогу со всеми недовольными, передает ТАСС.

«Я знаю, что среди организаторов много тех, кто реально болеет за свою землю и народ, но большинство организаторов — провокаторы. Те, кто реально хочет решить вопрос земли, — их просто втянули. <…> Это (договор c Чечней об административной границе. — РБК) — благо для народа и на самом деле историческое событие. А остальное, что декларируется на митинге, — это политика», — утверждает Евкуров.

Глава республики подчеркнул, что недовольные ситуацией могут связаться с ним напрямую. «У некоторых из них есть мой телефон, они же могут позвонить и сказать, вот нас, к примеру, 40 человек, объясни нам», — заявил Евкуров.

4 октября Юнус-Бек Евкуров уже пытался выйти к митингующим, однако в него из толпы кинули бутылку. Сразу после этого силовики открыли огонь в воздух, пытаясь разогнать толпу.

Вместе с тем участники акций заявляют, что с целью пресечения сбора участников акций в республике отключают мобильный интернет. Глава ингушского отделения «Яблока» Руслан Муцольгов сообщил РБК, что проблемы со связью начались в республике еще на прошлой неделе, операторы ссылаются на технические проблемы.

«Это началось с вечера третьего октября после появления объявления о сходе граждан в поддержку депутатов перед голосованием о ратификации соглашения. Интернет до сих пор отсутствуют, операторы ссылаются на технические проблемы», — отметил он.

По словам Муцольгова, у властей Ингушетии это «сложившаяся практика, которая постоянно применяется, чтобы не дать людям коммуницировать». Он пояснил, что мобильный интернет таким же образом отключали с 25 сентября на двое суток во время сходов в Сунже и в Магасе.

Слова Муцольгова подтверждает и издание «Кавказский узел». Еще 5 октября в хронике противостояния в Магасе интернет-газета упоминала отсутствие мобильного интернета: издание также утверждало, что его отключили накануне митинга. «Изредка удается поймать Wi-Fi, иногда почему-то через Telegram удается передавать сообщения», — приводит «Кавказский узел» слова участника акции. Позднее, 6 октября, «Кавказский узел» со ссылкой на участников акции писал, что силовики закрыли расположенное рядом с местом проведения акции кафе Del Magas, которое бесплатно предоставляло протестующим еду и доступ в интернет через Wi-Fi.

«Ведомости» со ссылкой на анонимного сотрудника одного из работающих в республике операторов связали отсутствие мобильного интернета в Ингушетии с массовыми митингами. Сотрудники техподдержки «Мегафона» и «Вымпелкома» (оператор «Билайн») подтвердили «Ведомостям» отсутствие интернета, однако связали его отключение с возникшими техническими проблемами. В то же время иной ответ на запрос РБК дали официальные представители компаний: так, представитель пресс-службы «Мегафона» заявил, что компания «не наблюдает аварий в регионе». Представитель «ВымпелКома» отказался от комментариев.

Граница терпения: что пошло не так в Ингушетии
Мнение

Акции протеста в Ингушетии связаны с заключенным руководством республики соглашением с властями Чечни об установлении административной границы двух субъектов федерации. Соглашение было подписано главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым 26 сентября, вслед за чем его ратифицировали парламенты обеих республик. Вслед за этим ингушские активисты начали собираться у здания парламента республики в Магасе, требуя пересмотра соглашения. По некоторым оценкам, 4 октября акция в столице Ингушетии собрала до 10 тыс. человек. К урегулированию ситуации были привлечены силовики, поддерживающие безопасность на площади перед парламентом.

Митинг в Магасе продолжается. Власти республики согласовали выступления на площади перед парламентом вплоть до 15 октября. По данным «Кавказского Узла», несмотря на то, что присутствие активистов в ночное время не согласовано, участники митинга остаются ночевать перед республиканским парламентом. » Разрешено проводить акции до 22.00 мск, но мы устным образом сообщили властям, что после 22.00 мск там останутся активисты. Власти спросили, зачем, и мы объяснили, что для охраны оборудования и вещей. В ответ нам ничего не сказали, мы восприняли это как согласие», — приводит издание слова представителя оргкомитета протестующих, зампреда общественной организации «Опора Ингушетии» Мусы Мальсагова. Численность оставшихся ночевать на площади участников акции он оценил в 1 тыс. человек.

Авторы: Георгий Тадтаев, Валерий Романов, Анна Балашова.
Теги: Ингушетия
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