Имущество Google во Франции арестовали по заявлению российской «дочки»

Имущество Google France попало под арест в связи с предстоящим рассмотрением Парижским судом заявления российской «дочки», которая пытается взыскать выведенные накануне ее банкротства дивиденды в размере €112 млн

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Парижский суд вынес приказ об аресте 100% акций компании Google France в связи с предстоящим рассмотрением заявления российской «дочки» Google (ООО «Гугл») к материнской компании Google International LLC, сообщил РБК партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян, представляющий интересы конкурсного управляющего ООО «Гугл».

Арест наложен в качестве обеспечительной меры, чтобы предотвратить возможные попытки Google инициировать банкротство своей французской дочки. Основанием стала необходимость обеспечения исполнения решения Арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве ООО «Гугл». Google France и Google International LLC могут обжаловать наложенный арест в суде.

В июле 2024 года конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать недействительной сделку по выплате дивидендов в пользу Google International. Суд поддержал позицию истца, признав, что выплата была совершена намеренно в целях уклонения от погашения задолженности перед кредиторами. Сумма дивидендов составила €112 млн, что эквивалентно 10 млрд руб.

Зурабян напомнил, что помимо дивидендов, в деле о банкротстве ООО «Гугл» также оспаривается вывод денежных средств из России после 2018 года на общую сумму свыше 140 млрд руб. Поскольку в России у Google активов нет, российские решения будут предъявляться к исполнению в иностранных юрисдикциях.

Следующим этапом, по словам Зурабяна, станет рассмотрение судом Парижа заявления ООО «Гугл» по существу. В случае удовлетворения заявления российской «дочки» на арестованное имущество будет обращено взыскание, а средства пойдут на удовлетворение требований российских кредиторов.

Google France — единственный акционер Google International LLC. Компания отвечает за продажу и перепродажу рекламных услуг американской корпорации в Европе. По итогам 2024 года выручка Google France внутри страны составила €1,31 млрд, а экспорт — €434,7 млн.

РБК направил запрос в суд, а также в пресс-службу Google France.

Это не первый арест имущества Google в поддержку исполнения решения российского арбитража. В мае 2025 года аналогичное решение принял Верховный суд Южно-Африканской Республики, арестовав имущество Google LLC на территории страны. В целом российская «дочка» добивается признания решений о взыскании средств с материнской компании в более чем десятке зарубежных юрисдикций.