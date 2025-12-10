Над Белгородом и окрестностями сработала ПВО
Над Белгородом и Белгородским округом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Предварительно, пострадавших нет», — уточнил губернатор.
Упавшие фрагменты беспилотника повредили остекление в частном доме в Белгороде, в поселке Майский осколками посекло два автомобиля.
Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.
В субботу, 6 декабря, в Белгороде и части Белгородской области из-за падения неустановленного боеприпаса возникли перебои с подачей электроэнергии.
В результате падения снаряда пострадал житель Белгорода, были повреждены грузовой автомобиль и два частных дома.
