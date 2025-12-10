 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Над Белгородом и окрестностями сработала ПВО

Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Над Белгородом и Белгородским округом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Предварительно, пострадавших нет», — уточнил губернатор.

Упавшие фрагменты беспилотника повредили остекление в частном доме в Белгороде, в поселке Майский осколками посекло два автомобиля.

Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

В Белгородской области взрывом газа полностью разрушило частный дом
Общество
Фото:ГУ МЧС России по Белгородской области

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

В субботу, 6 декабря, в Белгороде и части Белгородской области из-за падения неустановленного боеприпаса возникли перебои с подачей электроэнергии.

В результате падения снаряда пострадал житель Белгорода, были повреждены грузовой автомобиль и два частных дома.

