Опять «что-то пошло не так»

Какими будут последствия аварии российской ракеты «Союз-ФГ»

Впервые с 1983 года во время запуска пилотируемого отечественного космического корабля произошла авария. В чем причина произошедшего и каковы будут последствия этого инцидента — разбирался РБК

Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Что произошло

В четверг в 11:40 (мск) с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10». На борту находились два члена экипажа — российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. ​Спустя девять минут после старта диктор в телетрансляции, которая велась на сайте «Роскосмоса», сообщил об аварии. Капсула с космонавтами совершила аварийную посадку в Казахстане.

Овчинин и Хейг при приземлении испытали перегрузку от 6 до 8g. Источник РБК в «Роскосмосе» отметил, что она не несет сильного вреда здоровью. «На тренировках доводят нагрузку до 15g. Поэтому люди понимают, что их ждет в случае нештатной ситуации и как это переносить», — пояснил он. Председатель комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер сказал, что состояние космонавтов «нормальное». В то же время ТАСС со ссылкой на источник на Байконуре сообщил, что экипаж «Союза МС-10» «осмотрели медики, их состояние не вполне хорошее».

Сразу же после аварии глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил РБК, что «система аварийного спасения продемонстрировала исключительную надежность». Рогозин проинформировал премьера Дмитрия Медведева о создании комиссии по расследованию аварии.

В последний раз подобная авария была 35 лет назад. 26 сентября 1983 года Владимир Титов и Геннадий Стрекалов готовились к полету на корабле «Союз Т-10/1». За 90 секунд до старта возник пожар в нижней части ракеты-носителя, запуск был остановлен. Системы спасения отстрелили от ракеты, стоявшей на старте, спасательную капсулу. Она благополучно приземлилась в четырех километрах от ракеты.

Авария «Союза-ФГ» произошла после 2 минут 45 секунд полета. В 2013 году российская ракета «Протон-М», которая должна была доставить на орбиту спутники системы ГЛОНАСС, упала примерно после 30 секунд полета. Ее пуск демонстрировался в прямом эфире российского телевидения, и слова комментатора: «Что-то, кажется, идет не так» — стали мемом.

Версии

После аварии следственный отдел СКР на комплексе «Байконур»​ завел уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб. По версии следствия, на 122-й секунде, на стадии работы двигателей второй ступени ракеты-носителя, по неизвестной причине произошла нештатная ситуация.

Видео: Роскосмос

По данным источников «Интерфакса» и «РИА Новости», причиной случившегося стало аварийное отключение двигателей из-за плохого крепления блоков. Источник РБК в «Роскосмосе» отметил, что «предпосылки к формированию такой версии есть».

Дмитрий Рогозин на просьбу РБК прокомментировать, насколько реальна эта версия, ответил, что делать какие-либо выводы пока сложно: «Будем проверять все. Сейчас собираем отделившиеся части первой ступени».

Создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров также отмечает, что делать выводы преждевременно. «Кроется ли причина аварии именно в системе крепления боковых ускорителей — сложно сказать. Я, например, не знаю случаев, когда были похожие сбои», — подчеркнул Егоров. По его словам, последние несколько десятилетий ничего подобного ни на одном из «Союзов», в том числе грузовых, которые летали со спутниками, не было.

«Может, был сбой двигателя на одном из боковых ускорителей — но опять же, это маловероятно. По крайней мере, это очень давно не происходившее событие с двигателем первой ступени на «Союзе», — говорит Егоров.

Запуск ракеты-носителя был застрахован в компании «Согласие» на 4,66 млрд руб., договор страхования покрывает риски утраты, повреждения, полной гибели и прерванного зажигания.

Задача экипажа Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации «Энергия», на котором изготавливают «Союзы». Планировалось, что космонавты проведут на орбите 187 суток. За это время Овчинин должен был провести эксперимент «Магнитный 3D-биопринтер». Впервые в истории российского сегмента МКС экипаж намеревался попробовать вырастить небольшие образцы (два-три миллиметра) хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна. Кроме того, Овчинин вместе с другим российским космонавтом — Сергеем Прокопьевым должны были выйти в открытый космос, чтобы обследовать «Союз МС-09», в обшивке которого в конце августа обнаружили отверстие.

Кто виноват

Вице-премьер Юрий Борисов допустил кадровые перестановки в «Роскосмосе» после аварии «Союз МС-10». Дмитрий Рогозин, комментируя аварию, заявил, что распорядится провести проверки на предприятиях отрасли.

Исполнительным директором по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» является космонавт Герой СССР и России Сергей Крикалёв. Оперативный комментарий по случившемуся РБК он предоставить не смог. «Сейчас пока неудобно говорить, работает комиссия», — сказал он.

Производителем нештатно стартовавшей ракеты был самарский ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос»), напомнил Виталий Егоров. «Так что, вероятно, причины будут искать прежде всего там», — считает он.

В июне гендиректором РКЦ «Прогресс» был назначен Дмитрий Баранов. С 2003 по 2018 год «Прогресс» возглавлял Александр Кирилин, он был отстранен от занимаемой должности по решению суда.

Последствия

До сих пор было произведено 64 пуска ракеты «Союз-ФГ», все были успешными. Это первая авария ракеты «Союз-ФГ», подтвердил РБК источник в «Роскосмосе». «Ракета относительно молодая. Введена в эксплуатацию в начале 2000-х как модификация ракеты «Союз-2», поэтому не так много и запускалась», — говорит он. На время работы комиссии запуски «Союз-ФГ» приостановлены.

Собеседник РБК считает, что авария может подвигнуть американцев на увеличение финансирования испытаний собственной ракеты. Но до 2020 года вряд ли будет возможно отказаться от услуг России, добавляет источник. «Американцы уже склонялись к тому, чтобы летать на Falcon Heavy Илона Маска. Но понимая, что у России самая большая степень надежности, не решались довериться экспериментам Маска», — отметил собеседник РБК.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск объявил, что первый полет ракеты-носителя Falcon 9 c пилотируемым кораблем Crew Dragon с астронавтами на борту состоится в 2019 году.

Сегодня место на «Союзе» стоит порядка $35–40 млн, рассказал источник РБК. Все контракты, которые уже заключены, будут реализованы, уверен он. «Этим контрактам ничто не угрожает. Вопрос стоит не в текущих, а в будущих контрактах. Что будет после 2020 года — вот это вопрос», — отметил он.

«Новое положение дел приведет к более быстрому решению по МКС», — подытожил собеседник РБК. В феврале Белый дом предложил отдать американский сегмент МКС частным инвесторам и сосредоточиться на пилотируемых полетах к Луне.

Виталий Егоров серьезных последствий для взаимоотношений «Роскосмоса» и NASA не видит. «Потому что в NASA прекрасно понимают, что ошибки возможны везде, и в свое время «Роскосмос» помогал NASA, когда у них была авария на шаттле», — отмечает эксперт. В NASA после аварии не увидели угрозы отношениям с «дорогими друзьями» из «Роскосмоса» и отметили, что партнерство «лишь продолжает расти».

При этом Егоров уверен, что теперь возникнут сложности с полетом первого космонавта из ОАЭ (на днях Россия и Арабские Эмираты договорились об этом). Планируется, что он полетит с Байконура на МКС весной 2019 года. «Но теперь как минимум пуски арабских космонавтов будут смещены на более поздние сроки», — подытожил Егоров.

Еще одним последствием может стать то, что Международная космическая станция на некоторое время останется без экипажа. Такое развитие событий не исключил и Крикалёв, отметив, что «Роскосмос» будет пытаться этого избежать.

По словам руководителя миссии МКС в НАСА Кенни Тодда, которые приводит Associated Press, ​если к январю 2019 года российская сторона не будет готова к запуску «Союза» с новым экипажем для МКС, в НАСА считают возможным временно оставить станцию без экипажа.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев назвал это маловероятным, но возможным в случае, если работа комиссии затянется. Были сбои с доставкой грузов на МКС, но без экипажа станция никогда не оставалась, подчеркнул он.

«По плану наш экипаж до декабря должен быть на станции. Если работа комиссии затянется, тогда придется космонавтов возвращать с МКС и она останется в беспилотном режиме. Важно то, что МКС особо не рассчитана на автономную работу. И поскольку это будет происходить впервые, может возникнуть множество проблем», — пояснил Моисеев.

Авария ухудшит и без того слабые аппаратные позиции Рогозина, полагает политолог Михаил Виноградов. Вокруг работы «Роскосмоса» появилось ощущение череды постоянных неудач, что власть может исправить при помощи кадровых решений, заключил эксперт.