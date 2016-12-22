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Рогозин сообщил о сработавшей системе аварийного спасения на «Союзе»
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Рогозин сообщил о сработавшей системе аварийного спасения на «Союзе»
Общество, 12:38
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Рогозин сообщил о сработавшей системе аварийного спасения на «Союзе»
Экипаж корабля успешно приземлился в Казахстане, рассказал РБК руководитель «Роскомоса»
Дмитрий Рогозин (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Аварийная капсула с экипажем корабля «Союз МС-10» успешно приземлилась, российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг живы и вышли на связь, сообщил РБК глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Экипаж жив. Это главное. Сработала система аварийного спасения. Я вылетел на место посадки корабля», — сказал Рогозин РБК, отметив, что «система аварийного спасения продемонстрировала свою исключительную надежность».

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«Роскосмос» сообщил, что космонавт и астронавт совершили успешную посадку в Казахстане.

Ранее стало известно, что при запуске ракеты-носителя с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур в Казахстане произошла авария. Пуск ракеты был произведен в 11:40 мск, спустя девять минут диктор сообщил об аварии носителя.

Помимо нового экипажа космической станции в составе Овчинина и Хейга корабль должен был доставить на МКС груз.

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По данным источника «Интерфакса» в спасательных службах, авария произошла на 119-й секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют

В своем Twitter глава «Роскосмоса» также отметил, что службы спасения работают с первой секунды аварии. Кроме того, он сообщил, что уже создана государственная комиссия для выяснения причин аварии. «Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия», — написал Рогозин.

Для поиска астронавта и космонавта вылетели спасательные вертолеты Ми-8 с аэродромов Жезказгана, Байконура и Караганды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. По данным источников «РИА Новости» и ТАСС, спасатели уже прибыли к месту посадки экипажа в Казахстане.

Авторы: Инна Сидоркова, Наталья Демченко.
Теги: «Союз МС»
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Как проходил запуск космического корабля «Союз МС-10». Фоторепортаж Общество
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