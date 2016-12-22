Спасатели и врачи оценили состояние экипажа потерпевшего аварию «Союза»

Экипаж «Союза» проходит обследование, пульс и давление в норме. По информации агентств, космонавту Алексею Овчинину госпитализация не потребуется

Ник Хейг (Фото: Роскосмос)

Состояние экипажа космического корабля «Союз МС-10», потерпевшего аварию, нормальное, российскому космонавту госпитализация может не потребоваться.

После аварии космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг приземлились на спасательной капсуле в Казахстане, после чего на вертолете были доставлены на Байконур. Их сопровождал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Командира Алексея Овчинина решено не госпитализировать. Уже вечером он будет дома с семьей», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По информации агентства, экипаж пережил перегрузки около 6,7g. В то же время ТАСС со ссылкой на источник на Байконуре отмечает, что экипаж «Союза МС-10» «осмотрели медики, их состояние не вполне хорошее» (официально эта информация не подтверждается).

Алексей Овчинин (Фото: Роскосмос)

Председатель комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер сказал, что «космонавты живы», а их состояние «нормальное». В Федеральном медико-биологическом агентстве в свою очередь сообщили, что экипажу не требуется медикаментозное лечение, их состояние хорошее, пульс и давление в норме.

В «Роскосмосе» заявили, что космонавт и астронавт проходят обследование перед вылетом в Москву. Ведомство опубликовало фотографии улыбающихся Овчинина и Хейга.​​

Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла на 119-й секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени. Как сообщил Беккер, летевший к МКС экипаж лично принял решение об отделении капсулы ракеты. Спасательная капсула успешно приземлилась в Казахстане, обломки РН найти пока не удалось.