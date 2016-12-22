Рогозин пообещал проверки на предприятиях «Роскосмоса» после аварии

Инцидент, который произошел после запуска космического корабля «Союз МС-10» с экипажем МСК, потребует проверки предприятий ракетно-космической отрасли и технологических процессов на них, заявил глава «Роскосмоса»

Дмитрий Рогозин (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, комментируя аварию с ракетой-носителем «Союз- ФГ», которая должна была вывести на орбиту корабль с экипажем МКС, заявил, что распорядится провести проверки на предприятиях отрасли. Об этом сообщает «РИА Новости».

​Он подчеркнул, что система аварийного спасения на корабле «Союз» «сработала блестяще», травм у эвакуировавшихся космонавтов нет.

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