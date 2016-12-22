Опубликованы фото и видео с членами экипажа после аварии «Союза»

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала первые фотографии членов экипажа космического корабля «Союз МС-10», потерпевшего сегодня, 11 октября, аварию и не сумевшего доставить на МКС российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга.
На фотографиях, опубликованных на странице госкорпорации в социальной сети Twitter, Овчинин и Хейг запечатлены во время медицинского обследования в казахском Жезказгане. Обоим члена экипажа меряют давление, рядом с Хейгом на диване сидит гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Одновременно с этим телеканал RT опубликовал первую после аварии видеозапись с членами экипажа «Союза МС-10». Короткое видео снято в том же месте и то же время, где и фотографии, опубликованные «Роскосмосом».
В сообщении «Роскосмоса» отмечается, что после осмотра медиками Хейга и Овчинина доставят на Байконур.