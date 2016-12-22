Вице-премьер допустил перестановки в «Роскосмосе» после аварии «Союза»

Вице-премьер Юрий Борисов допустил кадровые перестановки в «Роскосмосе» после аварии при запуске ракетоносителя «Союз МС-10», сообщает корреспондент РБК.

«Сначала надо установить причины. Если в этой аварийной ситуации будут выявлены конкретные виновные, то, конечно, будут приняты соответствующие кадровые решения. Это стандартная ситуация», — сказал вице-премьер подчеркнув, что для выяснения причин произошедшего будет назначена аварийная комиссия.​

Борисов добавил, что до окончания расследования причин аварии пилотируемые пуски будут прекращены.

Также Борисов проинформировал премьер-министра Дмитрия Медведева и членов кабинета министров о происшествии.

При запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» произошла авария. Пуск ракеты состоялся в 11:40 мск, через 9 минут стало известно об «аварии носителя». Источник «Интерфакса» на Байконуре сообщил, что произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Экипаж корабля в составе российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга испытывал перегрузку в 6g (при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7g). Позднее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что корабль аварийно приземлился в Казахстане, экипаж жив. Сам Рогозин вылетел на место посадки корабля.