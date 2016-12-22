При старте ракеты «Союз-ФГ» с новым экипажем МКС произошла авария

Аварийное приземление экипаж корабля, ориентировочно, совершил в Казахстане, говорит источник «РИА Новости». Российский космонавт и американский астронавт, которых «Союз МС-10» должен был доставить на МКС, живы

Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

При запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур в Казахстане произошла авария, сообщает «РИА Новости» со ссылкой диктора, который вел трансляцию пуска. Онлайн шел на сайте «Роскосмоса», после аварии трансляция оперативно прекратилась.

Корабль должен был доставить российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга на Международную космическую станцию (МКС). Третье место на корабле занимал контейнер с грузом. Пуск ракеты был произведен в 11:40 мск. Спустя девять минут после этого диктор сообщил об «аварии носителя».

Экипаж корабля, испытав перегрузку в 6g, аварийно приземлится на Землю, знает знакомый с ситуацией источник «РИА Новости». По его данным, ориентировочно, это произошло в Казахстане. Эти данные агентству «Интерфакс» подтвердил источник на Байконуре. «Произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Экипаж жив и аварийно приземляется в Казахстане», — сказал он. Собеседник ТАСС при этом уже сообщил, что экипаж корабля вышел на связь. С российским космонавтом и американским астронавтом, по его данным, все в порядке.

Видео: Телеканал РБК

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