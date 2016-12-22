Суд отстранил от должности главу ракетно-космического центра «Прогресс»

Самарский районный суд временно отстранил гендиректора ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Александра Кирилина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Кирилин А.Н., подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), отстранен от должности генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» на весь период предварительного следствия», — говорится в сообщении суда.

На время отстранения от должности Кирилину назначено денежное пособие.

В «Роскосмосе» РБК сообщили, что оказывают «все необходимое содействие следствию».

О том, что следствие провело обыски у Кирилина и ходатайствовало о его отстранении от должности, стало известно 15 февраля.

Дело касается заключения Кирилиным в 2012–2016 годах договора с неназванным ООО о поставке гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости для РКЦ «Прогресс». Это было сделано, по версии следствия, «в целях получения выгод и преимуществ» для поставщика и нанесло «ущерб экономическим интересам АО «РКЦ «Прогресс».

Кроме того, еще в ноябре 2017 года, после неудачного запуска ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный «Роскосмос» объявил, что главы предприятий, работающих на космическую отрасль, будут наказаны. В их число вошел и глава РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин. Тогда же в РКЦ «Прогресс» вскрыли нарушения на общую сумму 400 млн руб. в результате злоупотреблений руководства.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что эти уголовные дела были заведены после внутренней проверки «Роскосмоса». «В корпорации информацию нашли и отдали в следственные органы, ФСБ. Те начали проверять, потом завели уголовные дела», — пояснил источник.

РКЦ «Прогресс» разрабатывает и производит ракеты-носители среднего класса, которые используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей к МКС.