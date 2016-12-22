Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,32 56,58 EUR Нал. 70,53 69,67 USD Бирж. 56,90 +0,24 EUR Бирж. 70,10 +0,35 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9277,60 +166,50 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,29 -1,83% DJIA 25188,08 -0,58% Nasdaq 7568,98 +0,11% FTSE 7200,63 -0,33%
Суд отстранил от должности главу ракетно-космического центра «Прогресс»
Лента новостей
В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ 17:26, Общество Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США умер экс-глава владеющей сетью OBI компании Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика
Суд отстранил от должности главу ракетно-космического центра «Прогресс»
Общество, 16 фев, 18:11
0
Суд отстранил от должности главу ракетно-космического центра «Прогресс»

Самарский районный суд временно отстранил гендиректора ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Александра Кирилина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Кирилин А.Н., подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), отстранен от должности генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» на весь период предварительного следствия», — говорится в сообщении суда.

На время отстранения от должности Кирилину назначено денежное пособие.

В «Роскосмосе» РБК сообщили, что оказывают «все необходимое содействие следствию».

О том, что следствие провело обыски у Кирилина и ходатайствовало о его отстранении от должности, стало известно 15 февраля. 

РКК «Энергия» предупредила о скором конце монополии России в космосе
Бизнес

Дело касается заключения Кирилиным в 2012–2016 годах договора с неназванным ООО о поставке гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости для РКЦ «Прогресс». Это было сделано, по версии следствия, «в целях получения выгод и преимуществ» для поставщика и нанесло «ущерб экономическим интересам АО «РКЦ «Прогресс».

Кроме того, еще в ноябре 2017 года, после неудачного запуска ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный «Роскосмос» объявил, что главы предприятий, работающих на космическую отрасль, будут наказаны. В их число вошел и глава РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин. Тогда же в РКЦ «Прогресс» вскрыли нарушения на общую сумму 400 млн руб. в результате злоупотреблений руководства.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что эти уголовные дела были заведены после внутренней проверки «Роскосмоса». «В корпорации информацию нашли и отдали в следственные органы, ФСБ. Те начали проверять, потом завели уголовные дела», — пояснил источник.

РКЦ «Прогресс» разрабатывает и производит ракеты-носители среднего класса, которые используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей к МКС.

Теги: отстранение от должности , «Прогресс»
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
«Роскосмос» назвал причину неудачного запуска с космодрома Восточный Политика
В «Роскосмосе» назвали запуск Falcon Heavy «очень хорошим трюком» Бизнес
В ракетно-космическом центре «Прогресс» вскрыли нарушения на 400 млн руб. Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.