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Эксперты не сочли перегрузки экипажа «Союза» при аварии экстраординарными
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Эксперты не сочли перегрузки экипажа «Союза» при аварии экстраординарными
Общество, 14:32
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Эксперты не сочли перегрузки экипажа «Союза» при аварии экстраординарными
При аварийном приземлении российский космонавт и астронавт NASA испытали перегрузку от 6 до 8g. Подобные нагрузки, по мнению экспертов, были вполне допустимыми. Предположения о причинах аварии они делать пока не готовы
Алексей Овчинин и Ник Хейг (слева направо) (Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости)

Андрей Борисенко, космонавт: «Перегрузки не были экстраординарными»

«Системы были штатными, сам спуск был внештатным, но системы работали так, как они и должны были работать. У нас там [в «Союзе»] существует резервирование всевозможных систем. Внештатная ситуация преодолевается в том числе благодаря этому глубокому резервированию систем. Если выходит из строя какая-то система, то есть дублирующая система, которая выполнит эти функции».

Текущая перегрузка, по словам Борисенко, не вызывает у него опасений за здоровье российского космонавта и американского астронавта. «Чуть больше 6g была перегрузка, насколько мне известно». Это та перегрузка, на которой космонавты тестируются штатно в рамках медицинского тестирования. Даже 8g не является для космонавтов экстраординарной — это штатная перегрузка, которую организм должен выдерживать не просто без потерь для здоровья, но и без потери работоспособности».​

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«Ракетоноситель «Союз» имеет снизу тонические блоки, на трансляции «Роскосмоса» было видно, что при отделении блоков произошла аномалия. Сразу после отделения блоков также было заметно, что ракета наклонилась и стала уходить куда-то в сторону. Космонавтов швырнуло, поболтало. Но они в скафандрах. В этот раз высота полета была не очень большая. На трансляции после отделения первой ступени было видно перегрузку равную 8g. Такая же перегрузка, вероятно, была при приземлении спускового аппарата».

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«Я слышал версию о плохом креплении первых ступеней ко второй ступени. Раньше бы я ее сразу отверг как абсурдную версию, но, к сожалению, сейчас приходится согласиться, что и подобная вещь может произойти. Культура производства ракет упала, так что может быть [так все и было]. Но я бы все-таки не спешил с какими-то выводами, а подождал, что скажет комиссия».

«Перегрузки были в пределах того, что испытают космонавты на тренировках. Если медики не ошиблись, при сегодняшней посадке перегрузки у них были в 6 единиц, на тренировках они крутятся и на 8g, и на 10g. В 1975 году был аналогичный инцидент с запуском «Cоюза», космонавты испытывали 20-кратные перегрузки».

Как проходил запуск космического корабля «Союз МС-10». Фоторепортаж Еще 3 фото
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Авария при старте ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» произошла 11 октября. Пуск был произведен в 11:40 мск с космодрома Байконур в Казахстане. Спустя девять минут после этого стало известно об аварии носителя. На борту корабля в момент происшествия находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. «Союз МС-10» должен был доставить их на МКС. В «Роскосмосе» затем сообщили, что экипаж аварийно приземлился в Казахстане. «Все живы», — заявил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин. ТАСС со ссылкой на источник на Байконуре после отметил, что состояние Овчинина и Хейга «не вполне хорошее». NASA уточняет, что из Казахстана экипаж вернется в Москву.

Источники «Интерфакса» и «РИА Новости» отмечали, что, по их данным, на ракете после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени. Официально для выяснения причин случившегося была образована Государственная комиссия. До разбора ситуации с «Союзом МС-10» пилотируемые запуски в России приостановили, говорил вице-премьер Юрий Борисов.

Авторы: Екатерина Костина, Егор Губернаторов, Валерий Романов, Евгения Маляренко, Инна Сидоркова.
Теги: авария , «Союз МС»
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