Появилось видео произошедшей во время пуска пилотируемого «Союза» аварии

На кадрах видно, как ракета-носитель набирает высоту и оставляет после себя белый след в небе, однако в какой-то момент происходит взрыв. Позднее диктор сообщает, что произошла авария

Видео: Роскосмос

«Роскосмос» опубликовал видео момента аварии, которая произошла во время запуска экипажа космического корабля «Союз МС-10» с космодрома Байконур.

На нем видно набирающую высоту ракету-носитель, которая оставляет после себя белый след в небе. В какой-то момент происходит взрыв, в воздухе видно большое белое облако и отлетающие в разные стороны части носителя. На записи слышны переговоры диспетчеров, они сообщают, что произошла авария.

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