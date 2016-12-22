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Нестыковки: аварии и катастрофы на космических кораблях «Союз»
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Нестыковки: аварии и катастрофы на космических кораблях «Союз»
Общество, 15:14
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Нестыковки: аварии и катастрофы на космических кораблях «Союз»
11 октября 2018 года через девять минут после запуска произошла авария с ракетой-носителем «Союз-ФГ», которая должна была доставить корабль «Союз МС-10» к МКС. Этот инцидент — уже не первый подобный случай для кораблей «Союз»
23 апреля 1967 года. Катастрофа корабля «Союз-1»
Похороны Владимира Комарова — дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР. Вдова Валентина Комарова (в центре)
(Фото: Александр Моклецов / РИА Новости)

23 апреля 1967 года при досрочном возращении корабля «Союз-1» на Землю отказала парашютная система. Корабль разбился недалеко от города Орска Оренбургской области. Космонавт Владимир Комаров погиб

23 апреля 1971 года. Авария корабля «Союз-10»
Экипаж космического корабля «Союз-10». Слева направо: бортинженер Алексей Елисеев, командир корабля Владимир Шаталов, инженер-испытатель Николай Рукавишников
(Фото: Александр Моклецов / РИА Новости)

23 апреля 1971 года к первой орбитальной станции «Салют» стартовал корабль «Союз-10» с первой экспедицией, которая должна была работать на орбите около 24 суток. В результате стыковки произошло повреждения стыковочного агрегата пилотируемого корабля, космонавты не смогли перейти на борт станции и вернулись на Землю

30 июня 1971 года. Катастрофа корабля «Союз-11»
У места захоронения летчиков-космонавтов: командира корабля «Союз-11» Георгия Добровольского, бортинженера Владислава Волкова, инженера-испытателя Виктора Пацаева
(Фото: Валентин Соболев / ТАСС)

30 июня 1971 года все находившиеся на борту корабля «Союз-11» космонавты — командир корабля Георгий Добровольский, инженер-исследователь Виктор Пацаев и бортинженер Владислав Волков — погибли во время возвращения на Землю. Причиной катастрофы стала разгерметизация спускаемого аппарата, которая произошла из-за преждевременного раскрытия клапана дыхательной вентиляции

5 апреля 1975 года. Авария корабля «Союз» (7К-Т №39)
Члены экипажа космического корабля «Союз-12» Василий Лазарев и Олег Макаров во время тренировок в Центре подготовки космонавтов
(Фото: Альберт Пушкарев / ТАСС)

5 апреля 1975 года корабль «Союз» (7К-Т №39)
не вышел на орбиту для стыковки с кораблем «Салют-4» из-за аварии во время включения третьей ступени ракеты. «Союз» приземлился на Алтае, недалеко от границы с Китаем и Монголией. Космонавты Василий Лазарев и Олег Макаров были эвакуированы на следующий день

15 октября 1976 года. Авария корабля «Союз-23»
Члены экипажа космического корабля Вячеслав Зудов (слева) и Валерий Рождественский
(Фото: Альберт Пушкарев / ТАСС)

15 октября 1976 года после неудачной попытки стыковки корабля «Союз-23» с кораблем «Салют-5» было решено досрочно вернуть космонавтов Вячеслава Зудова и Валерия Рождественского на Землю. На следующий день спускаемый аппарат корабля «Союз-23» приводнился на озере Тенгиз в Казахстане. Из-за соленой воды, которая попала на контакты внешних разъемов, часть из которых оставалась под напряжением, произошла авария. Вышедший из отсека парашют перевернул корабль, выходной люк оказался в воде. Космонавты были спасены поисковым вертолетом, которому удалось зацепить аппарат тросом и дотащить его до берега

22 апреля 1983 года. Авария корабля «Союз Т-8»
Экипаж корабля. Слева направо: космонавт Александр Серебров, бортинженер Геннадий Стрекалов и командир корабля Владимир Титов в монтажно-испытательном корпусе
(Фото: Альберт Пушкарев / ТАСС)
22 апреля 1983 года «Союз Т-8» совершил посадку, после того как на корабле не раскрылась антенна системы сближения и стыковки «Игла». Экипаж в составе Владимира Титова, Геннадия Стрекалова и Александра Сереброва должен был проработать на станции «Салют-7» несколько месяцев, но из-за аварии вернулся спустя два дня после старта
14 августа 1997 года. Авария корабля «Союз ТМ-25»
Космонавты Василий Циблиев (слева) и Александр Лазуткин после приземления на площадке юго-восточнее города Джезказган
(Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

14 августа 1997 года «Союз ТМ-25» совершил жесткую посадку из-за того, что на высоте 5,8 км преждевременно сработали двигатели мягкой посадки. Скорость приземления составила 7,5 м/с, но космонавты не пострадали

11 сентября 2013 года. Авария корабля «Союз ТМА-08М»
Слева направо: астронавт НАСА Кристофер Кэссиди и космонавты «Роскосмоса» Павел Виноградов и Александр Мисуркин
(Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

11 сентября 2013 года при возвращении космонавтов с МКС отказали датчики космического корабля «Союз ТМА-08М» и экипажу пришлось «лететь на ощупь», не получая параметров о своей высоте. Несмотря на это, посадка была мягкой и экипаж не пострадал

11 октября 2018 года. Авария на корабле ​«Союз МС-10»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

11 октября 2018 года произошла авария при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10». Спустя девять минут после пуска диктор сообщил об аварии. Экипаж совершил экстренную посадку. Причины случившегося пока выясняются, не исключено, что произошло отключение двигателей второй ступени. Российско-американский экипаж эвакуировался при помощи спасательной капсулы

 

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , Космос , СК "СОЮЗ"
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