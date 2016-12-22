Нестыковки: аварии и катастрофы на космических кораблях «Союз»

23 апреля 1967 года при досрочном возращении корабля «Союз-1» на Землю отказала парашютная система. Корабль разбился недалеко от города Орска Оренбургской области. Космонавт Владимир Комаров погиб
23 апреля 1971 года к первой орбитальной станции «Салют» стартовал корабль «Союз-10» с первой экспедицией, которая должна была работать на орбите около 24 суток. В результате стыковки произошло повреждения стыковочного агрегата пилотируемого корабля, космонавты не смогли перейти на борт станции и вернулись на Землю
30 июня 1971 года все находившиеся на борту корабля «Союз-11» космонавты — командир корабля Георгий Добровольский, инженер-исследователь Виктор Пацаев и бортинженер Владислав Волков — погибли во время возвращения на Землю. Причиной катастрофы стала разгерметизация спускаемого аппарата, которая произошла из-за преждевременного раскрытия клапана дыхательной вентиляции
5 апреля 1975 года корабль «Союз» (7К-Т №39)
не вышел на орбиту для стыковки с кораблем «Салют-4» из-за аварии во время включения третьей ступени ракеты. «Союз» приземлился на Алтае, недалеко от границы с Китаем и Монголией. Космонавты Василий Лазарев и Олег Макаров были эвакуированы на следующий день
15 октября 1976 года после неудачной попытки стыковки корабля «Союз-23» с кораблем «Салют-5» было решено досрочно вернуть космонавтов Вячеслава Зудова и Валерия Рождественского на Землю. На следующий день спускаемый аппарат корабля «Союз-23» приводнился на озере Тенгиз в Казахстане. Из-за соленой воды, которая попала на контакты внешних разъемов, часть из которых оставалась под напряжением, произошла авария. Вышедший из отсека парашют перевернул корабль, выходной люк оказался в воде. Космонавты были спасены поисковым вертолетом, которому удалось зацепить аппарат тросом и дотащить его до берега
14 августа 1997 года «Союз ТМ-25» совершил жесткую посадку из-за того, что на высоте 5,8 км преждевременно сработали двигатели мягкой посадки. Скорость приземления составила 7,5 м/с, но космонавты не пострадали
11 сентября 2013 года при возвращении космонавтов с МКС отказали датчики космического корабля «Союз ТМА-08М» и экипажу пришлось «лететь на ощупь», не получая параметров о своей высоте. Несмотря на это, посадка была мягкой и экипаж не пострадал
11 октября 2018 года произошла авария при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10». Спустя девять минут после пуска диктор сообщил об аварии. Экипаж совершил экстренную посадку. Причины случившегося пока выясняются, не исключено, что произошло отключение двигателей второй ступени. Российско-американский экипаж эвакуировался при помощи спасательной капсулы