Нестыковки: аварии и катастрофы на космических кораблях «Союз»

15 октября 1976 года. Авария корабля «Союз-23»

15 октября 1976 года после неудачной попытки стыковки корабля «Союз-23» с кораблем «Салют-5» было решено досрочно вернуть космонавтов Вячеслава Зудова и Валерия Рождественского на Землю. На следующий день спускаемый аппарат корабля «Союз-23» приводнился на озере Тенгиз в Казахстане. Из-за соленой воды, которая попала на контакты внешних разъемов, часть из которых оставалась под напряжением, произошла авария. Вышедший из отсека парашют перевернул корабль, выходной люк оказался в воде. Космонавты были спасены поисковым вертолетом, которому удалось зацепить аппарат тросом и дотащить его до берега