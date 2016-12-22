Как проходил запуск космического корабля «Союз МС-10». Фоторепортаж
Общество, 13:17
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Как проходил аварийный запуск космического корабля «Союз МС-10»
При запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур 11 октября произошла авария. Причина случившегося пока не известна, однако агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило об отключении двигателей второй ступени из-за плохого крепления при отделении блоков.
Летевший на МКС российско-американский экипаж эвакуировался, спасатели уже обнаружили Алексея Овчинина и Ника Хейга. О том, как проходил запуск «Союза» с Байконура, — в фоторепортаже РБК
Ракета-носитель с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур в Казахстане в 11:40 мск
Спустя девять минут после старта стало известно об аварии носителя
На корабле находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг
Как сообщил агентству «Интерфакс» источник на космодроме, причиной аварии стало отключение двигателей второй ступени
Овчинин и Хейг не пострадали. Спасательная капсула с ними приземлилась в 20–25 км от города Жезказгана
Для расследования аварии создана специальная комиссия