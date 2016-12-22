Как проходил аварийный запуск космического корабля «Союз МС-10»

При запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур 11 октября произошла авария. Причина случившегося пока не известна, однако агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило об отключении двигателей второй ступени из-за плохого крепления при отделении блоков.

Летевший на МКС российско-американский экипаж эвакуировался, спасатели уже обнаружили Алексея Овчинина и Ника Хейга. О том, как проходил запуск «Союза» с Байконура, — в фоторепортаже РБК