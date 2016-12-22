ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,24 66,21 EUR Нал. 77,60 76,52 USD Бирж. 66,57 -0,33 EUR Бирж. 77,04 -0,02 USD ЦБ. 66,77 +0,59 EUR ЦБ. 77,08 +1,01 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6303,10 -263,70 IMOEX 2354,42 -2,62% RTSI 1113,99 -2,57% Brent 81,16 -2,72% DJIA 25611,00 -3,10% Nasdaq 7426,26 -4,05%
Как проходил запуск космического корабля «Союз МС-10». Фоторепортаж
Лента новостей
Появилось видео произошедшей во время пуска пилотируемого «Союза» аварии 13:30, Общество Следователи назвали причину смерти актера из фильма об Остине Пауэрсе 13:25, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 13:25, РБК и Мираторг Во ФСИН рассказали о восстановлении Сенцова после прекращения голодовки 13:19, Общество Роскачество обнаружило нарушения в 20% проверенного молока 13:19, Экономика Как проходил аварийный запуск космического корабля «Союз МС-10» 13:17, Фотогалерея  Волкер отверг идею проведения референдума на востоке Украины 13:10, Политика Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 13:04, РБК и Lenovo Структура Сбербанка купит бизнес-центр с театром Надежды Бабкиной 12:58, Бизнес Полиция задержала младшего брата Кокорина 12:55, Общество Песков прокомментировал аварию «Союза» 12:54, Политика Губернатор Забайкальского края Жданова попросила прощения у жителей 12:45, Политика В Совфеде назвали Совет Европы ушедшей в тень истории организацией 12:45, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 12:42, РБК и Mastercard Рогозин сообщил о сработавшей системе аварийного спасения на «Союзе» 12:38, Общество Лидеры падения: какие компании больше всего пострадали от обвала на бирже 12:26, Quote Банк «Центр-инвест» представил новую стратегию развития 12:25, Партнерский материал Отчим Кокорина извинился за поступок футболиста 12:13, Общество В Хакасии потребовали снять с выборов коммуниста — лидера первого тура 12:13, Политика АвтоВАЗ отправил на конвейер новый кроссовер 12:06, Авто Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 12:00, РБК и Сбербанк МВД опубликовало видео допроса Мамаева и Кокорина 12:00, Общество Audi Q3: сравниваем новое поколение с предыдущим 11:56, Авто При старте ракеты «Союз-ФГ» с новым экипажем МКС произошла авария 11:55, Общество В Танзании похитили самого молодого миллиардера Африки 11:53, Общество Южная Корея смягчит контроль крипторынка 11:52, Крипто
Как проходил запуск космического корабля «Союз МС-10». Фоторепортаж
Общество, 13:17
0
Как проходил аварийный запуск космического корабля «Союз МС-10»

При запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур 11 октября произошла авария. Причина случившегося пока не известна, однако агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило об отключении двигателей второй ступени из-за плохого крепления при отделении блоков.

Летевший на МКС российско-американский экипаж эвакуировался, спасатели уже обнаружили Алексея Овчинина и Ника Хейга. О том, как проходил запуск «Союза» с Байконура, — в фоторепортаже РБК

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ракета-носитель с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур в Казахстане в 11:40 мск

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Спустя девять минут после старта стало известно об аварии носителя

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
На корабле находились российский космонавт ​Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг
Фото: Алексей Филиппов / РИА новости
Как сообщил агентству «Интерфакс» источник на космодроме, причиной аварии стало отключение двигателей второй ступени
Фото: Алексей Филиппов / РИА новости
Овчинин и Хейг не пострадали. Спасательная капсула с ними приземлилась в 20–25 км от города Жезказгана 
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Для расследования аварии создана специальная комиссия
Теги: мультимедиа , космический корабль , космос
Главное
Рогозин сообщил о сработавшей системе аварийного спасения на «Союзе» Общество
Материалы по теме
При старте ракеты «Союз-ФГ» с новым экипажем МКС произошла авария Общество
Песков прокомментировал аварию «Союза» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter