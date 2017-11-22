Rambler идет в кино

Интернет-холдинг Александра Мамута планирует пробиться на рынок онлайн-видеосервисов

Принадлежащий Александру Мамуту холдинг Rambler & Co планирует запустить свой онлайн-кинотеатр. Эксперты предупреждают, что растущий ежегодно минимум на 30% рынок онлайн-видеосервисов уже консолидирован

Александр Мамут (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Три причины

Холдинг Rambler & Co намерен запустить собственный онлайн-кинотеатр, рассказал источник, знакомый с планами этой интернет-компании. Холдинг действительно сейчас изучает этот вопрос и до конца года должен принять решение, стоит ли инвестировать в создание подобного видеосервиса, подтвердил собеседник РБК, близкий к Александру Мамуту.

В пресс-службе Rambler & Co на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Что входит в сферу интересов Rambler Rambler & Co управляет сервисами «Рамблер», «Чемпионат», Afisha.ru, LiveJournal, изданиями Lenta.ru, Gazeta.ru и др. В сентябре 2017 года всероссийская ежедневная аудитория 21 проекта, входящего в Rambler & Co, достигала, по данным Mediascope, почти 47 млн человек 12–64 лет. Финансовые результаты компания не раскрывает. В 2016 году выручка головного ООО «Рамблер интернет холдинг» по РСБУ составила, по информации «СПАРК-Интерфакса», 2 млрд руб., чистая прибыль — 331 тыс. руб. Владелец Rambler & Co — Александр Мамут, занимающий в рейтинге журнала Forbes «200 самых богатых бизнесменов России» 40-е место с состоянием $2,5 млрд.

Интерес одного из крупнейших российских интернет-холдингов к созданию собственного кинотеатра один из источников РБК объясняет несколькими причинами.

Весной 2017 года Александр Мамут приобрел сразу две кинотеатральные сети — «Синема Парк» и «Формула кино». Объединенная сеть с 622 залами в 75 кинотеатрах стала крупнейшим игроком на рынке кинопоказа, чью долю «Невафильм Research» оценивает в 13,8% (доля второго по величине игрока, уральской сети «Премьер-зал» с 265 залами в 180 кинотеатрах, почти вдвое меньше — 5,9%). Лидирующие позиции в кинопрокате позволят облегчить переговоры с дистрибьюторами контента и получать лучшие условия на покупку прав в цифровой среде, считает собеседник РБК.

Rambler & Co также в мае этого года стал совладельцем компании «Далтон Медиа», разработавшей платформу для управления видеоконтентом Eagle Platform. Она, как уточнял «Коммерсантъ», предполагает, что правообладатель платит видеосервису за раздачу и хранение контента. Наличие уже существующей платформы снижает затраты при создании онлайн-кинотеатра, отмечает собеседник РБК.

Наконец, продолжает источник РБК, у интернет-компании есть уже аудитория, для которой характерно потребление видеоконтента, что подразумевает снижение маркетинговых расходов на запуск нового онлайн-кинотеатра. В сентябре всероссийская ежедневная аудитория сервиса Afisha.ru приближалась, по данным Mediascope, к 135 тыс. человек.

Возможные инвестиции Rambler & Co в создание собственного онлайн-кинотеатра, если будет принято решение развивать этот проект, собеседник оценить отказался, отметив лишь, что в течение трех—пяти​ лет речь идет о «миллиардах рублей».

Пользователь платит

Отечественный рынок онлайн-видеосервисов в последние три года растет минимум на 30% ежегодно, констатирует «ТМТ Консалтинг». В 2016 году он увеличился на 40%, до 4,8 млрд руб. Причем доходы сервисов от рекламы выросли на 22%, до 2,5 млрд руб., доходы от платежей пользователей — на 65%, до 2,3 млрд руб. Прогноз «ТМТ Консалтинга» на 2017 год — рост рынка на 31%, до 6,3 млрд руб. И уже по итогам этого года платная модель будет преобладать над рекламной: 3,4 млрд (+49% к 2016 году) против 2,9 млрд руб. (+16%).

Бурный рост доходов от платежей пользователей аналитик «ТМТ Консалтинга» Елена Крылова связывает с популярностью Smart TV. «Все чаще люди стали покупать фильмы, чтобы посмотреть их в хорошем качестве на большом экране, — говорит аналитик. — В основном рост обусловлен продажами новинок: через одну-две недели уже можно посмотреть новые фильмы».

Кроме того, отмечает Крылова, позитивно на развитие рынка влияет борьба с нелегальным контентом. С 1 октября этого года вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», позволившие провайдерам блокировать «зеркала» (копии) заблокированных сайтов в упрощенном режиме.

По итогам 2021 года, прогнозирует «ТМТ Консалтинг», пользовательские платежи будут обеспечивать уже две трети доходов видеосервисов: 7,4 млрд против 4 млрд руб. поступлений от рекламы.

Сформированный рынок

Рынок онлайн-видеосервисов уже консолидирован, свидетельствуют данные «ТМТ Консалтинга». Три крупнейших легальных онлайн-кинотеатра — ivi, Okko и Megogo — по итогам прошлого года собрали 62% всех доходов. Тем не менее на нем продолжают появляться новые проекты.

В частности, свой видеосервис, который объединит «всю вещательную инфраструктуру», намерены создать сообща Национальная медиа группа (РЕН ТВ и «Пятый канал»), «СТС Медиа» (СТС, «Домашний», «Че», CTC Love), ВГТРК («Россия 1», «Россия 24», «Россия К» и др.) и «Первый канал». Правда, пока в зарегистрированном в сентябре для этих целей ООО «Витрина ТВ» только один учредитель — Национальная медиа группа.

В октябре свой кинотеатр Start запустила продюсерская группа Yellow, Black and White, известная по таким проектам для канала СТС, как «Кухня», «Отель «Элион», «Даешь молодежь». Причем совладельцем онлайн-кинотеатра стала структура, связанная с «Солярис Промо Продакшн» Александра Карманова, ключевого поставщика контента для ТНТ.

Крупнейшие отечественные интернет-компании — «Яндекс» и Mail.Ru — пока предпочитают выступать партнерами уже существующих онлайн-кинотеатров. Хотя обе компании объявляли о том, что готовы сами производить контент.

Даже проекту большого холдинга не гарантирован успех на консолидированном рынке, отмечает Крылова. Она напоминает, что холдинг «Газпром-Медиа» в 2011 году запустил собственный кинотеатр Now.ru: «Была большая рекламная кампания, было вложено много денег, но проект не пошел. Может быть, из-за того, что тогда пользователь был еще не готов платить за контент».

Если Rambler & Co займется лицензированием профессионального контента, то будет толкаться локтями на уже сформировавшемся рынке, не имея возможности предложить что-то уникальное, считает Алексей Бырдин, гендиректор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет ivi, Megоgo, TV1000Play, Amediateka и TVzavr). По его мнению, интернет-компании с большим трафиком целесообразнее выступать агрегатором контента.

Подобный ресурс-агрегатор уже есть у портала «Рамблер». Правда, его аудитория невелика. Всероссийская ежедневная аудитория сервиса «Рамблер/видео» в сентябре равнялась, по данным Mediascope, 77 тыс. человек. При том что у портала в целом это почти 2,2 млн человек.