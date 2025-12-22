Гвардиола пообещал отстранить набравших вес футболистов от матча АПЛ

Гвардиола зафиксировал вес игроков перед рождественскими праздниками. В следующий раз он повторит процедуру взвешивания перед матчем с «Ноттингем Форест», который состоится 27 декабря

Хосеп Гвардиола (Фото: Gareth Copley / Getty Images)

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что игроки, вернувшиеся с рождественских выходных с лишним весом, будут отстранены от матча 18‑го тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест», сообщает Би-би-си.

«Они могут есть, но я хочу их контролировать. Представьте, если футболист, который сейчас идеален, приедет с лишним весом в 3 кг. Тогда он останется в Манчестере и не поедет на игру с «Ноттингем Форест», — сказал Гвардиола.

По его словам, игроки уже проходили процедуру взвешивания перед матчем с «Вест Хэмом» (3:0), их вес был в норме. Следующую проверку игроки пройдут по возвращении с рождественских каникул в преддверии игры с «Ноттингем Форест» 27 декабря.

Гвардиола возглавляет клуб с 2016 года. За это время он выиграл с командой 18 трофеев, в том числе шесть чемпионатов Англии и Лигу чемпионов. Контракт с тренером рассчитан до 2027 года.

В этом сезоне на счету «Манчестер Сити» 37 очков. Клуб занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), уступая лондонскому «Арсеналу» (39) два очка. «Ноттингем Форест» (18) расположился на 17-й строчке.