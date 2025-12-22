Рябков заявил, что Калининградскую область защищает вся мощь России

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Калининградская область как неотъемлемая часть России находится под защитой всей мощи государства, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков на дискуссии клуба «Валдай» и добавил, что этот подход разделяет белорусская сторона.

«Калининградская область — неотъемлемая часть Российской Федерации. <…> Ее безопасность и нормальная жизнедеятельность будут гарантированы всей мощью Российского государства», — сказал Рябков на во время дискуссии «(Не)стратегическая стабильность — 2025: итоги года в сфере международной безопасности».

Регион отделен от основной территории России границами стран Евросоюза. Рябков не первый раз делает такого рода заявления. Так, в августе он подчеркивал, что безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми средствами.

«Калининградская область неотъемлемая — и никоим образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте — часть нашей страны», — сказал он тогда и добавил, что «все демарши делаются, все сигналы доводятся».

Польша и страны НАТО рассматривают возможность военной интервенции в Калининград в случае вооруженной агрессии со стороны России, сообщил около двух недель назад бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский.

«Стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши», — заявил весной 2022 года бывший командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак. Он говорил также о принадлежности Калининграда Польше.

В Литве допускали ограничение транзита в Калининград как одну из жестких мер давления на Россию и Белоруссию, а президент Литвы Гитанас Науседа 26 октября предложил не только закрыть границу с Белоруссией, но и ограничить транзит в Калининградскую область.

Президент Владимир Путин во время прямой линии сообщил о готовности уничтожать любые угрозы эксклаву и подчеркнул, что попытка блокады Калининградской области выведет напряженность на невиданный уровень, вплоть до крупномасштабного военного конфликта.