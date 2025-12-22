 Перейти к основному контенту
Басманный суд отказался перевести экс-мэра Красноярска под домашний арест

Владислав&nbsp;Логинов
Владислав Логинов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Басманный районный суд Москвы продлил до 26 марта 2026 года содержание под стражей бывшему мэру Красноярска Владиславу Логинову, передает корреспондент РБК. Он был задержан 9 июня по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

По версии следствия, в 2018–2024 годах Логинов сначала на посту первого заместителя, а потом и мэра Красноярска получил в качестве взятки от гендиректора коммерческой организации более 180 млн руб. «в виде денег и оплаты строительства бани» на принадлежащем Логинову земельном участке за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах на выполнение ремонта городских дорог.

Следователь просил суд продлить срок содержания под стражей свыше уже прошедших 6 месяцев в связи с особой сложностью расследования уголовного дела, значительным количеством следственных действий, в том числе и на территории Красноярска. 

Адвокат бывшего мэра ходатайствовал о домашнем аресте, обращая внимание на то, что Логинов не может оказать давление и воспользоваться связями, так как больше не является главой города. Он отметил, что сегодня защита получила уведомление об окончании предварительного следствия, в пятницу Логинову было предъявлено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в окончательной редакции. По словам адвоката, в деле более шести обвиняемых, оно многотомное, и поэтому он считает, что знакомиться с материалами дела в СИЗО сложно.

Логинов был главой Красноярска с 16 сентября 2022 года, в сентябре 2025 года он из СИЗО подал в отставку.

