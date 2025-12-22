Тарасова фразой «это норма» оценила падение Петросян на чемпионате России

Татьяна Тарасова отметила, что задачей Аделии Петросян и ее тренеров является «стопроцентное» исполнение программы на Олимпийских играх

Татьяна Тарасова (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC)

Падение Аделии Петросян с четверного прыжка в произвольной программе на чемпионате России является нормой. Такое мнение «РБК Спорт» выразила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Во время произвольной программы Петросян совершила степ-аут в тройном акселе и упала с четверного тулупа. При повторной попытке исполнить тулуп получилась «бабочка».

«Я думаю, что неудобства и падения, и срывы четырехоборотных прыжков у девочек — это еще норма, они не так давно это прыгают. То, что у Аделии есть, и то, что она сделает свою программу на Олимпиаде стопроцентно — это задача и для нее, и для ее тренеров. Так что, все работают для этого», — сказала Тарасова.

По мнению Тарасовой, Петросян и Петру Гуменнику необходимо исполнить «грандиозно» прокат на Олимпийских играх.

«У Петросян и Гуменника были хорошие выступления на чемпионате России. Но еще не выдающиеся, потому что им нужно быть грандиозными через полтора месяца на Олимпиаде», — сказала Тарасова.

Гуменник впервые выиграл чемпионат России. За короткую и произвольную программы он заработал 304,95 балла. Петросян берет трофей в третий раз подряд. На счету фигуристки 235,95 балла за две программы.

Гуменник и Петросян в октябре отобрались на Олимпийские игры в Италии. Они стали первыми россиянами, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр под нейтральным статусом.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. Соревнования по фигурному катанию у мужчин начнутся 10 февраля, у женщин — 17 февраля.