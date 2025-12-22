Кремль назвал страшным покушением убийство генерала Сарварова в Москве
В Кремле назвали трагедией убийство начальника управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, произошедшее на улице Ясеневой в Москве.
«Я не хотел бы это комментировать. Это, естественно, страшное убийство, это покушение», — заявил RT пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заверил, что спецслужбы расследуют убийство и «будут делать то, что должно в этой ситуации».
Ранним утром 22 декабря во дворе дома на юге Москвы произошел взрыв в автомобиле. Позже источники РБК сообщили, что в результате взрыва погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Следственный комитет России возбудил дело по факту убийства. Следователи полагают, что преступление могло быть организовано украинскими спецслужбами.
По данным двух источников РБК в правоохранительных органах, мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте могла составлять около 300 г.
