Общество⁠,
0

В России разрешили производить аналоги «Оземпика»

Кабмин разрешил «ПСК Фарме» и «Промомеду» выпускать аналоги «Оземпика»
Правительство разрешило российским фармкомпаниям выпускать аналоги «Оземпика» до конца 2026 года без согласия зарубежного правообладателя. Решение принято в целях обеспечения населения лекарственным препаратом «Семаглутид»
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Правительство разрешило российским фармацевтическим компаниям «ПСК Фарма» и «Промомед Рус» выпускать аналоги препарата «Оземпик» до конца 2026 года без согласия зарубежного правообладателя, следует из распоряжений правительства, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Промомед Рус» использование изобретений, охраняемых российскими патентами (RU) <...> принадлежащими компании «Ново Нордиск А/С» (DK), по 31 декабря 2026 года включительно без согласия компании «Ново Нордиск А/С» (DK)», — говорится в документе.

Аналогичное разрешение получила «ПСК Фарма».

Согласно распоряжениям, решение принято для обеспечения российских пациентов препаратом с международным непатентованным наименованием «Семаглутид».

«Оземпик» — инъекционный препарат датской компании Novo Nordisk на основе семаглутида, синтетического аналога ГПП-1. Он стимулирует выработку инсулина, снижает уровень глюкозы и способствует похудению за счет контроля аппетита, что сделало препарат популярным среди желающих быстро сбросить вес.

Поставки «Оземпика» в Россию прекратились после начала Россией военной операции на Украине. До 2023 года лекарство было единственным препаратом с семаглутидом на российском рынке. В последующие годы отечественные компании наладили производство собственных препаратов на основе семаглутида, включая инъекционные «Тирзетта», «Квинсента» и «Велгия» от «Промомеда».

Российская фармкомпания зарегистрировала аналог «Оземпика» в таблетках
Бизнес
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

По данным аналитической компании DSM Group, за восемь месяцев 2024 года в России было продано 829,9 тыс. упаковок препаратов на основе семаглутида на 4,9 млрд руб., что в несколько раз превысило показатели аналогичного периода 2023 года.

Основную часть продаж составили российские аналоги «Семавик» («Герофарм») и «Квинсента» («Промомед»), тогда как оригинальный «Оземпик» датской компании Novo Nordisk продавался ограниченно и в основном по назначению.

Рост спроса эксперты связывают с доступной ценой и применением семаглутида для снижения массы тела, а также лечения сахарного диабета и сопутствующих заболеваний. При этом специалисты предупреждают о возможных рисках при самостоятельном использовании препарата, а врачи отмечают, что его назначают не только эндокринологи.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Оземпик распоряжение правительства фармацевтика импортзамещение
