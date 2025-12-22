Трое пострадали при столкновении Mercedes и скорой помощи в Москве

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

На востоке Москвы столкнулись машина скорой помощи и Mercedes, в результате пострадали три человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в телеграм-канале.

Авария произошла на пересечении улиц Перовская и Лазо. Среди пострадавших — водитель скорой помощи, фельдшер, а также водитель Mercedes. Они получили травмы различной степени тяжести, уточнили в Госавтоинспекции.

РБК обратился за комментарием в департамент здравоохранения Москвы.

Согласно кадрам, которые опубликовал SHOT, столкнулись черный микроавтобус и реанимационный автомобиль скорой помощи. Телеграм-канал пишет, что ДТП произошло после того, как водитель Mercedes не пропустил скорую, которая с мигалками пыталась проехать перекресток. MSK1.RU сообщает, что после столкновения микроавтобус влетел в ларек с мороженым.