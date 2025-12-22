Road to Hell и And You My Love. Какими песнями прославился Крис Ри

Video

Британский певец Крис Ри умер в возрасте 74 лет. Представитель его семьи сообщил, что музыкант скончался в больнице после непродолжительной болезни.

В России он наиболее известен альбомом The Road to Hell 1989 года, однако Ри также прославился и другими музыкальными произведениями. Среди них — Josephine (1985) из альбома The Shamrock Diaries и трек Driving home for Christmas (1986).

Исполнитель родился в 1951 году в Миддлсбро, с начала 1970-х выступал в составе местных рок-групп, но позже занялся сольной карьерой. За время работы он выпустил 25 альбомов, а в 1989 году альбом Road to Hell достиг первого места в рейтингах Великобритании.