Общество⁠,
В Думе ответили на идею запретить соцсети для детей

Депутат Горелкин: Госдума не планирует запрещать соцсети для детей
Фото: Олег Елков / Shutterstock
Фото: Олег Елков / Shutterstock

Госдума не прорабатывает введение запрета на соцсети для детей и подростков. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).

«Коллегам, которые кивают в сторону далекой Австралии и предлагают ввести точно такие же ограничения у нас, рекомендую изучить вопрос внимательнее. Эффекты от вступившего в силу запрета на соцсети детям до 16 лет пока не поддаются однозначной оценке», — написал депутат.

По его словам, политика австралийских властей пока не имеет однозначных результатов и может приводить к уходу подростков на неконтролируемые платформы, что повышает риски.

Ответственность за детей несут по закону родители, а роль государства заключается в регулировании цифровых платформ и повышении цифровой грамотности, подчеркнул Горелкин. В качестве альтернативы запретам должны выступить меры родительского контроля — в частности, норма о «детских сим-картах», которая позволит отслеживать трафик и ограничивать доступ к ресурсам.

«Я считаю такой подход намного более правильным, чем тотальный запрет на уровне всего государства. Никакие законодательные инициативы, подобные австралийским, в Госдуме сейчас не прорабатываются, и медийный шум вокруг заявлений отдельных коллег совершенно не оправдан», — резюмировал Горелкин.

С инициативой запрета доступа к соцсетям для детей младше 14 лет выступил ранее днем депутат Андрей Свинцов (ЛДПР). «Чтобы ребенок до 14 [лет] слушал родителей, преподавателей в школе. Понятно, что будут подглядывать, регистрировать аккаунт на старшего брата, но жесткость закона обяжет соцсети блокировать эти аккаунты. Придется государству принимать непопулярные меры в защиту самого ребенка и родителей. Государство должно брать на себя функцию ограничения по регистрации в соцсетях», — объяснил он.

Подростки в Австралии смогли обойти запрет на использование соцсетей
Политика
Фото:Roni Bintang / Getty Images

С 10 декабря в Австралии начал действовать закон, запрещающий использование соцсетей подростками младше 16 лет. Платформы обязаны проверять возраст пользователей, за нарушения предусмотрены штрафы до 50 млн австралийских долларов. Закон уже вызвал трудности на практике, отмечает The Guardian. Например, подростки находят способы обхода верификации, а часть детей оказываются изолированными. Большинство соцсетей заявили о готовности соблюдать требования и внедрять разные способы проверки возраста.

О желании запретить подросткам пользоваться соцсетями ранее заявила Норвегия.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
соцсети Австралия запрет Дети Госдума Антон Горелкин
