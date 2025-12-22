Уволенный из «Спартака» Станкович возглавил «Црвену Звезду»

«Црвена Звезда» идет второй в чемпионате, уступая одно очко «Партизану». Станкович уже работал в этом клубе в 2019–2022 годах

Деян Станкович (Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak Moscow / Global Look Press)

Деян Станкович вернулся на пост главного тренера сербской «Црвены Звезды», сообщила пресс-служба клуба в соцсети X.

Станкович с 2024 года работал в московском «Спартаке», его контракт был расторгнут 11 ноября.

Станкович начинал профессиональную карьеру в «Црвене Звезде» и возглавлял клуб в 2019–2022 годах, трижды привел его к чемпионству.

«Црвена Звезда» после 20 туров чемпионата Сербии отстает на одно очко от лидирующего «Партизана». Следующий матч в чемпионате команда проведет 31 января с клубом «Чукарички».