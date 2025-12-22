 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Наполи Болонья 1 2,17 x 3,2 2 3,9 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,55 x 4,1 2 6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,4 x 3,6 2 2,85 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Уволенный из «Спартака» Станкович возглавил «Црвену Звезду»

Уволенный из «Спартака» Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду»
«Црвена Звезда» идет второй в чемпионате, уступая одно очко «Партизану». Станкович уже работал в этом клубе в 2019–2022 годах
Деян Станкович
Деян Станкович (Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak Moscow / Global Look Press)

Деян Станкович вернулся на пост главного тренера сербской «Црвены Звезды», сообщила пресс-служба клуба в соцсети X.

Станкович с 2024 года работал в московском «Спартаке», его контракт был расторгнут 11 ноября.

Станкович начинал профессиональную карьеру в «Црвене Звезде» и возглавлял клуб в 2019–2022 годах, трижды привел его к чемпионству.

«Црвена Звезда» после 20 туров чемпионата Сербии отстает на одно очко от лидирующего «Партизана». Следующий матч в чемпионате команда проведет 31 января с клубом «Чукарички».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Деян Станкович Црвена звезда ФК Спартак Москва
Материалы по теме
В «Спартаке» заявили, что уход Станковича положительно повлиял на команду
Спорт
Sportklub узнал, что Станкович близок к назначению в «Црвену звезду»
Спорт
«Спартак» проведет зимние сборы в ОАЭ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 18:05
Карим Бензема приобрел картину Пикассо Спорт, 20:11
Путин попросил Эрмитаж никому не отдавать золотой колокольчик ацтеков Общество, 20:10
Как трансформируется IT-ландшафт российского бизнеса Отрасли, 20:09
Синоптик допустил, что 2025 год станет самым теплым в Москве Общество, 20:05
Почему ручная работа снова в цене: пример российского бренда Pars Стиль, 19:59
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
В «ВТБ Мои Инвестиции» назвали топ-14 акций на 2026 год Инвестиции, 19:52
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Зеленский заявил о готовых 20 пунктах «неидеального» мирного плана Политика, 19:50
Игроку попали в лицо холодным фейерверком в матче Кубка лиги по футзалу Спорт, 19:49
Как экономика впечатлений меняет Москву Отрасли, 19:46
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
В «Газпромбанк Инвестициях» назвали акции для заработка на праздниках
РАДИО
 Инвестиции, 19:46
Сысоев запустил проект поддержки бизнеса в Белгороде, Курске и Брянске Бизнес, 19:43
Устойчивый ретейл: как операционные решения создают долгосрочную ценность Отрасли, 19:43