Уволенный из «Спартака» Станкович возглавил «Црвену Звезду»
Деян Станкович вернулся на пост главного тренера сербской «Црвены Звезды», сообщила пресс-служба клуба в соцсети X.
Станкович с 2024 года работал в московском «Спартаке», его контракт был расторгнут 11 ноября.
Станкович начинал профессиональную карьеру в «Црвене Звезде» и возглавлял клуб в 2019–2022 годах, трижды привел его к чемпионству.
«Црвена Звезда» после 20 туров чемпионата Сербии отстает на одно очко от лидирующего «Партизана». Следующий матч в чемпионате команда проведет 31 января с клубом «Чукарички».
