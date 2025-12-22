Шереметьево повысит сборы за обслуживание авиакомпаний с 2026 года

Шереметьево повысит сборы для российских авиакомпаний с 1 января 2026 года. Тарифы вырастут на 10%. Например, сбор за взлет-посадку увеличится с 768,50 до 845,36 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Шереметьево повысит сборы для российских авиакомпаний на 10% с 1 января 2026 года. Аэропорт индексирует тарифы на взлет-посадку, безопасность и обслуживание пассажиров, следует из документов воздушной гавани (.pdf).

Базовый сбор за взлет-посадку вырастет с 768,50 до 845,36 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна (МВМ), за обеспечение транспортной безопасности — с 38,36 до 42,2 руб.

Плата за аэровокзал на внутренних линиях в терминалах B и D — с 296,76 до 326,44 руб. на пассажира, на международных линиях в терминалах В, C, D — с 810,16 до 891,18 руб., в E и F — с 239,56 до 263,52 руб.

Базовый тариф на обслуживание пассажиров на внутренних линиях в B и D — с 303,3 до 333,6 руб. за человека, на C, D, E — с 335 до 368,5 руб., в F — с 311,2 до 342,3 руб.

Для иностранных перевозчиков тарифы увеличатся в среднем на 3%, включая сбор за взлет-посадку с $16,96 до $17,47 за тонну МВМ, за транспортную безопасность — с $1,4 до $1,45. Плата за предоставление терминалов B, C, D вырастет с $20,32 до $20,93 на одного пассажира, E и F — с $12,18 до $12,55.

Шереметьево — крупнейший по пассажиропотоку аэропорт России, куда выполняют рейсы 40 авиакомпаний. Среди них — «Аэрофлот», «Россия», «Победа», Nordwind Airlines, Smartavia, Ikar, Air Algerie, Air Cairo и Air Serbia. На сайте воздушной гавани указано, что она сотрудничает с международными перевозчиками из альянсов SkyTeam, Star Alliance и Oneworld. В прошлый раз Шереметьево индексировало тарифы в марте 2025 года.

По итогам работы в 2023 году пассажиропоток Шереметьево по отношению к 2022 году вырос на 29% и составил 36,6 млн пассажиров. В 2024 году через Шереметьево было перевезено порядка 43,7 млн человек, что на 20% больше, чем годом ранее.