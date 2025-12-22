Символические похороны одноцентовой монеты прошли в США. Видео

Video

В США прошли шуточные похороны одноцентовой монеты (пенни), чеканку которой прекратили в ноябре, кадры с мероприятия опубликовали Fox News и

Associated Press. Пенни выпускали в Соединенных Штатах в течение 232 лет.

Мероприятие, которое организовала финансовая платформа Ramp, состоялось у Мемориала Линкольна в Вашингтоне. Среди участников были актеры в образах бывших президентов США Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона, а также Джона Уилкса Бута, актера, застрелившего Линкольна. В массовке также присутствовали люди в костюмах Санта-Клауса и клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга «Оно».

Экономист Ramp Ара Харазян представил собравшимся символический отчет о вскрытии, в котором изложил экономические причины отказа от одноцентовой монеты. Акция прошла спустя месяц после того, как министр финансов США Скотт Бессент торжественно отчеканил последний пенни, официально завершив производство этой монеты. При этом монета сохранит статус законного платежного средства.

Решение по прекращению производства одноцентовой монеты власти США объяснили неактуальностью, ростом издержек на чеканку и изменениями в поведении потребителей. Президент США Дональд Трамп в феврале назвал производство пенни «расточительным» и поручил прекратить его.

Одноцентовая монета стала одной из первых, изготовленных Монетным двором США после его основания в 1792 году. На первой монете, изготовленной полностью из меди, изображалась женщина с развевающимися волосами, символизирующая свободу. С тех пор дизайн и состав пенни неоднократно менялся. Авраам Линкольн в 1909 году стал первым лидером США, изображенным на американских монетах.