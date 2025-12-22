Японский футболист Миура решил продолжить карьеру в 58 лет

Профессиональная карьера Кадзуёси Миуры началась в 1986 году, следующий сезон станет для него 41-м по счету. 58-летний футболист продолжит карьеру в команде третьего дивизиона

Кадзуёси Миура (Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press)

58-летний японский футболист Кадзуёси Миура, известный как Король Кадзу, продолжит профессиональную карьеру в новом сезоне. Об этом сообщает AFP.

По данным агентства, нападающий присоединится к клубу «Фукусима Юнайтед», выступающему в третьем дивизионе чемпионата Японии. Контракт будет заключен на один год.

Миура начал свою карьеру в профессиональном футболе в 1986 году, выступая за бразильский клуб «Сантос». Затем он продолжил играть в Италии, Хорватии, Австралии и Португалии.

За свою карьеру в сборной Японии, с которой он стал чемпионом Азии в 1992 году, Миура провел 89 матчей, забил 55 голов и в 1993 году первым из японских футболистов получил премию «Футболист года в Азии», перед тем как она стала официальной наградой Азиатской конфедерации футбола.

В прошлом сезоне провел семь матчей за клуб «Атлетико Судзука» в четвертом дивизионе. Команда вылетела в региональную лигу, заняв предпоследнее место в таблице и проиграв в раунде плей-офф.

Бывшему игроку сборной Японии в феврале исполнится 59 лет.