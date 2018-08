Основатель Kanobu создает онлайн-энциклопедию для геймеров

Гаджи Махтиев уверен, что формат энциклопедии — золотая жила. Для создания «игрового аналога IMDB» предпринимателю удалось привлечь $2 млн инвестиций от фондов и бизнес-ангелов, а также $5 млн — на весеннем пресейле токенов

Фото: Из личного архива Гаджи Махтиева

Субботним утром Гаджи Махтиев встречает корреспондента журнала РБК в переполненном кафе в центре Москвы. Основатель Kanobu, одного из самых известных сайтов про игры, легко переходит на «ты» («в ИT по-другому никак») и увлеченно рассказывает о новом проекте — энциклопедии для геймеров RAWG.io. Под разработку сервиса 43-летний Махтиев собрал сильную команду, привлек финансирование от влиятельных инвесторов и готовит экспансию бренда для привлечения широкой аудитории.

От ЮКОСа до Kanobu

Махтиев начинал карьеру в пресс-службах Министерства печати при Михаиле Лесине и Федерации интернет-образования, «дочке» ЮКОСа, которая на $10 млн в год от нефтяной компании развивала сеть учебных центров по всей стране. После ареста Михаила Ходорковского он долгое время оставался без работы, пока бывшие коллеги не посоветовали его разработчику видеоигр Sibilant Interactive братьев Либерманов — те как раз искали специалиста по коммуникациям.

Основными проектами студии тогда были квест P.H.A.S.E of Resurgence и многопользовательская W.E.L.L Online, по механике похожая на World of Warcraft. Для Махтиева новая сфера стала вызовом, рассказывает он: «Я практически ничего не знал об индустрии игр, пришлось наверстывать». Потенциал отрасли он распознал быстро: «Смотрел графики — доходы разработчиков, аудиторию и другие. Игры шли вплотную за главным развлекательным медиа того периода — кино. Перспективы были очевидны».

Будучи директором Sibilant по маркетингу и PR, Махтиев заметил, что часть бюджета на продвижение продуктов эффективнее было бы использовать для запуска собственного профильного СМИ, способного приносить доход. Так родилась идея Kanobu. Название — производное от «камень, ножницы, бумага» — придумал один из Либерманов. В Kanobu вложился венчурный фонд Kite Ventures, управляющими партнерами которого были братья. Махтиев стал руководителем нового проекта. В 2011-м, спустя год после основания, контроль в Kanobu приобрел холдинг Rambler. Проект оценили в $4,5 млн, от этой цифры отталкивались, когда холдинг выкупал доли у Махтиева и Kite Ventures. Сайт тогда оставался стартапом, вспоминает Махтиев: «Мало времени и сотрудников, много задач и дел».

С новым владельцем портал вырос в сетевой проект Kanobu Network: к нему было присоединено несколько нишевых площадок. Одним из приобретений стала культовая база данных об играх AG.ru. Правда, старая команда AG.ru, развивавшая сайт с 1998 года, не сработалась с Kanobu Network и в конце 2012-го в полном составе покинула проект. В открытом письме журналисты обвинили нового собственника в снижении зарплаты внештатным сотрудникам. Махтиев дипломатично заверяет, что намерения у Kanobu Network были «доброжелательными»: «У нас были идеи по модернизации ресурса. Команда понимала, что их формат устарел, но меняться не была готова. Очень жаль, команда была крайне талантливая».

IMDB для игр

Фото: RAGW.io

Махтиев уже тогда загорелся идеей запустить «игровой аналог IMDB» — самого известного в мире сайта-энциклопедии о кинематографе. AG.ru идеально подходила на роль такой площадки — портал аккумулировал базу данных с 35 тыс. наименований игр. «Этот формат — золотая жила. Разовые затраты на создание базы и небольшие операционные затраты на ее поддержание генерируют приток поискового трафика», — объясняет Гаджи. Он мечтал специализироваться на запросах о не самых популярных играх: «Вспышка трафика во время больших игровых релизов колоссальная, но краткосрочная. Мы же сильны на средней и дальней дистанции, когда геймер пытается гуглить забытую игру или релиз, который не так сильно освещался в профильных СМИ».

В 2016 году Махтиев разошелся с Rambler: холдинг сохранил за собой сервисную часть Kanobu Network, например портал по продаже игр, а предприниматель — сайты Kanobu и AG.ru, а также права на бренд Kanobu. Запускать «IMDB для игр» на основе AG.ru он все же не решился — скандал со старой командой оставил репутационный шлейф, а база сайта не содержала всех функций, которыми он планировал наделить новый проект.

В итоге разработку платформы Махтиев начал на новом сайте RAWG.io. В этой энциклопедии видеоигр собрана информация о тысячах проектов на разных платформах — консолях, ПК и мобильных устройствах. Помимо справочной информации в карточках игр есть видео и скриншоты, ссылки на стримы, профили разработчиков, оценочное время прохождения и список игровых достижений. Базу собирают как создатели, так и зарегистрированные пользователи. Последние, а их у сайта уже около 19 тыс., могут синхронизировать аккаунты самых популярных игровых площадок, таких как Steam, PSN и Xbox Live. Также база подгружает информацию из открытых источников — App Store, Google Play, GOG, Wikipedia, YouTube, Twitch, Reddit и Imgur. Автоматической синхронизации с другими платформами нет, но игры, например от Nintendo, можно добавить в базу вручную. Пользователи фактически собирают для RAWG.io большую часть данных: платформа получает статистику и персональные данные аудитории, связанные с игровыми аккаунтами. Вся эта информация публична: ее обрабатывают поисковые системы и видят другие участники портала.

Фото: RAGW.io

База RAWG.io состоит уже более чем из 56 тыс. игр от 15 тыс. разработчиков. Проект создавался с нуля, подчеркивает Махтиев: команда не использовала данные AG.ru и не привлекала аудиторию за счет созвучного IMDB бренда IGDB (адрес обошелся бы в $30 тыс., уточняет он). «Мы хотели сделать что-то свое, не копировать и не пользоваться чужой репутацией», — говорит предприниматель. Этот подход уже помог ему привлечь нескольких авторитетных разработчиков и партнеров, в том числе бывшего директора по продукту Kanobu Алексея Горностаева и бывшего технического директора Bookmate и Meduza Самата Галимова. Всего в команду RAWG.io входят 14 человек.

Пользователям вскоре станет доступна бонусная программа, реализованная на технологии блокчейн, обещает Махтиев: за достижения в играх и участие в развитии площадки можно будет получить токены, а их обменять на товары от партнеров или другую криптовалюту. Стоимость токена пока зафиксирована на отметке ¢3, ICO запланировано на начало осени. Платформа рассчитывает продавать валюту и рекламодателям — за расчеты в токенах они получат скидку до 30%.

RAWG.io уже привлек $2 млн инвестиций от фондов и бизнес-ангелов. Среди инвесторов — Игорь Мацанюк, компания Wargaming, Игорь Рябенький и Павел Ройтберг. Консультациями проекту помогает Джон Ханке — гендиректор Niantic, компании-разработчика Pokemon Go. На весеннем пресейле токенов RAWG.io также привлекла $5 млн. Махтиев заверяет, что в большем объеме инвестиции платформе пока не нужны. До 40% привлеченных средств команда пустит на развитие сообщества. Цель к концу 2019 года — 2 млн пользователей. До конца же этого года сайт должен расширить базу до 100 тыс. игр и запустить сервис персональных рекомендаций для геймеров — на основе данных из пользовательского аккаунта система научится предсказывать, какая игра понравится вам больше всего.