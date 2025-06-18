В Минфине рассказали о десятках заявок в месяц от уходящих иностранцев

Правкомиссия ежемесячно рассматривает десятки заявок на продажу бизнесов иностранцев в России, сообщил Иван Чебесков. Число заявок снизилось, но не из-за ужесточения условий «на выход», а из-за ожиданий по геополитике, считает он

Иван Чебесков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России ежемесячно рассматривает десятки заявок на уход иностранцев из российского бизнеса, рассказал в интервью РБК замминистра финансов Иван Чебесков.

«На подкомиссии мы рассматриваем не только сделки, связанные с «выходом» компаний, но и сделки купли-продажи недвижимости, выплату дивидендов. В совокупности это не менее ста заявок в месяц, но если говорить о сделках «на выход», их десятки», — отметил Чебесков.

Относительно предыдущих периодов поток заявок «на выход» уменьшился, указал замминистра. «Но я не уверен, насколько на это повлияло ужесточение условий по таким сделкам... Несмотря на ужесточение условий, они остались выполнимыми, это не запретительные условия», — добавил он. В октябре 2024 года условия выхода иностранцев из российских активов усложнились: минимальный дисконт повысился с 50 до 60% (то есть иностранец может продать свой российский бизнес не дороже 40% от рыночной стоимости), а взнос в бюджет был увеличен с 15 до 35% от рыночной стоимости компании. Как правило, фактически взнос уплачивается покупателями, поскольку обычно у продавцов есть законодательные ограничения на перечисление взносов в российский бюджет, сказал Чебесков.

По мнению Чебескова, решающим фактором для работающих в России иностранных бизнесов стала геополитика: «Понятно, что они, наверное, хотят какие-то экономические выгоды из этого получить». Ранее эксперты, специализирующиеся на сделках с иностранцами, в комментариях РБК тоже допускали, что иностранцы могли отложить «исход» из России на фоне начала переговоров об урегулировании ситуации на Украине.

Позиция Минфина по возврату иностранцев

На фоне все тех же ожиданий улучшения геополитической ситуации стала появляться информация о желании иностранного бизнеса вернуться в Россию. Но пока конкретных заявок от ушедшего иностранного бизнеса в комиссию не поступало, уточнил Чебесков. «Были точечные заявки, касающиеся покупок новых российских активов иностранными компаниями, которые уже работают в России. Заявки от ушедших компаний мы пока не видим, возможно, они находятся в работе на уровне отраслевых ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти. — РБК) и еще не вышли на подкомиссию», — допустил замминистра.

Россия, как и другие страны, заинтересована в привлечении внешних инвестиций и технологий, но вернуться в Россию иностранный бизнес сможет только при соблюдении определенных критериев, как ранее поручал президент, отметил Чебесков. Причем сейчас условия на «вход» для иностранцев будут жестче, чем они были до 2022 года, указал замминистра: «[Мы] много уроков извлекли для себя после того, как компании, особенно большие, системообразующие, побросали производство». Но если продавец и покупатель-иностранец договорятся о сделке по рыночной цене и продавца будут устраивать ее условия, «не будем вмешиваться», добавил Чебесков.

Во-первых, не будут действовать опционы на обратный выкуп, если они предусматривают нерыночные условия. «Многие иностранцы могли заключить опционы, чтобы вернуться через десять лет и купить бизнес у российского инвестора за 1 руб. Все три года российский инвестор мог вкладывать деньги, и, наверное, ему не очень выгодно сейчас за рубль опять продавать актив», — объяснил Чебесков.

Во-вторых, для каждой отрасли будут введены индивидуальные требования для «входа» иностранцев, разрабатывать такие критерии будут профильные министерства — Минпромторг, Минсельхоз, Минтранс, Минэнерго, перечислил Чебесков. «Хочешь у нас собирать автомобили — должен быть высокий уровень локализации, должно быть использование российских технологий, комплектующих. Если ты открываешь какое-то существенное производство, должен брать в партнеры российского акционера», — привел примеры замминистра финансов.

В-третьих, российские власти будут смотреть, как именно иностранцы уходили из России. «Они уходили хорошо или это были «плохиши», которые ушли не совсем красиво и потом использовали средства от продажи бизнеса не очень правильно? Здесь нужен будет какой-то особый подход», — резюмировал Чебесков.

Ко внесению в Госдуму уже готовятся поправки, которые предусматривают еще более жесткие условия по возврату иностранцев. В проекте документа говорится, что, если доля, которую хотят купить ушедшие иностранные владельцы, превышает 10% голосующих акций, для сделки нужно специальное разрешение правительственной комиссии. Также поправки предусматривают возможность одностороннего отказа продавца от сделки с иностранцем, даже если есть опцион на обратный выкуп или аналогичный договор.

По данным агентства AK&M, в первом квартале 2025 года было девять сделок по выходу иностранцев из бизнеса в России на общую сумму $420 млн. В поле зрения агентства попадают публичные сделки на сумму выше $1 млн. Пиковым для таких сделок был 2022 год: тогда было совершено 109 сделок «на выход» на общую сумму $16,31 млрд (38% от всего объема сделок по слиянию и поглощению на российском рынке). В последующие годы исход иностранцев замедлялся: в 2023-м было 97 сделок на $11,14 млрд, в 2024-м — 58 сделок на $3,38 млрд.