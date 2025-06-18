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Общество ,  
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В Томске загорелся ангар с пристройкой

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Металлический ангар с пристройкой загорелся в Томске; по предварительной информации, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«На улице Ракетная загорелся одноэтажный металлический ангар с пристройкой, частично обрушилась кровля. Пожар локализован на 650 «квадратах», — говорится в сообщении.

Пожар тушат более 40 специалистов и 13 единиц техники. По уточненной информации, пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

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Ранее, вечером 7 июня, в подмосковном Пушкино возник пожар на складе с легковоспламеняющимися материалами и газовыми баллонами. Сначала площадь возгорания составляла 8,1 тыс. кв. м, но затем выросла до 21 тыс. кв. м, а огонь перекинулся на соседнее здание. Пожар удалось потушить спустя сутки, 8 июня.

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Полина Харчевникова
МЧС Томск пожар ангар
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