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Военная операция на Украине ,  
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СБУ объявила в розыск Григория Лепса

Сюжет
Военная операция на Украине

Управление службы безопасности Украины (СБУ) в Тернопольской области объявило в розыск певца и народного артиста России Григория Лепса. Соответствующая информация размещена на сайте МВД Украины.

В графе «даты исчезновения» стоит 4 марта 2025 года. Певца обвиняют по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины — финансирование действий, направленных на свержения конституционного строя Украины. Максимальное наказание по статье — восемь лет.

В качестве меры пресечения Лепсу избрали содержание под стражей.

СБУ завела на Лепса дело за обещание ₽1 млн бойцам спецоперации за танки
Политика
Григорий Лепс

В начале марта СБУ завела на российского певца уголовное дело по нескольким обвинениям, в том числе в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя страны. Певца также обвиняют в оправдании и признании правомерными действий Вооруженных сил России в отношении Украины.

В июне 2023 года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Лепс пообещал выплачивать по 1 млн руб. каждому, кто выведет из строя западные танки на вооружении ВСУ.

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Полина Харчевникова
СБУ Григорий Лепс розыск
Григорий Лепс фото
Григорий Лепс
музыкант, певец, композитор
16 июля 1962 года
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