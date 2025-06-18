СБУ объявила в розыск Григория Лепса

Управление службы безопасности Украины (СБУ) в Тернопольской области объявило в розыск певца и народного артиста России Григория Лепса. Соответствующая информация размещена на сайте МВД Украины.

В графе «даты исчезновения» стоит 4 марта 2025 года. Певца обвиняют по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины — финансирование действий, направленных на свержения конституционного строя Украины. Максимальное наказание по статье — восемь лет.

В качестве меры пресечения Лепсу избрали содержание под стражей.

В начале марта СБУ завела на российского певца уголовное дело по нескольким обвинениям, в том числе в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя страны. Певца также обвиняют в оправдании и признании правомерными действий Вооруженных сил России в отношении Украины.

В июне 2023 года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Лепс пообещал выплачивать по 1 млн руб. каждому, кто выведет из строя западные танки на вооружении ВСУ.