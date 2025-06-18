 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

В США отложили обсуждение санкций против России из-за Ирана

Semafor: сенат США отложил обсуждение санкций против России из-за Ирана
Сюжет
Война санкций
Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн сообщил, что законопроект о санкциях, вероятно, рассмотрят не раньше июля. Его автор сенатор Линдси Грэм сказал, что «ситуация с Ираном меняется», но он не забыл об Украине
Джон Тьюн
Джон Тьюн (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Сенат США отложил обсуждение законопроекта о новых санкциях против России и ее торговых партнеров как минимум до июля из-за эскалации между Ираном и Израилем и масштабной налоговой реформы республиканцев, сообщает Semafor.

Авторы проекта сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль работают над его обновленным вариантом, который позволил бы сделать исключения для союзников Украины в части санкций за торговлю с Россией. Но надежды на принятие законопроекта в верхней палате конгресса в этом месяце не оправдаются «из-за других приоритетов», пишет издание.

Первоначальный вариант среди прочего предполагал пошлины 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и др. Politico отмечало, что эта мера может фактически отрезать США от некоторых крупнейших экономик, включая союзников в Европе.

Макрон анонсировал «беспрецедентные санкции» против России
Политика
Эмманюэль Макрон

Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн (Южная Дакота), говоря о возможных сроках рассмотрения проекта, заявил, что июль наиболее вероятен: «Мы открыты для движения [проекта], мы пытаемся работать с администрацией». В то же время Грэм заявил, что сенату «придется немного подождать», не указав конкретных сроков. «Сейчас ситуация с Ираном меняется... Но это не значит, что я забыл о России или Украине. Вовсе нет», — заверил сенатор.

«Сейчас все внимание приковано к Израилю и Ирану», — сказал сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама) и добавил, что полностью поддерживает введение санкций против России.

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде и пропустил встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

На саммите G7, отвечая на вопрос о санкциях против Москвы, Трамп заявил, что рассчитывает на заключение мирной сделки. «Мы ждем, чтобы посмотреть, будет ли подписана сделка», — сказал он. По словам президента, санкции — «это не просто улица с односторонним движением», они обходятся США в «миллиарды долларов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на угрозы санкциями, говорил, что «язык ультиматумов» для Москвы неприемлем. «С Россией нельзя разговаривать таким языком», — подчеркивал он.

Американский лидер в своей соцсети Truth Social потребовал «безоговорочной капитуляции» Ирана. Как сообщает ABC News, участники совещания Трампа с советниками по национальной безопасности в Белом доме дали понять, что следующие 24–48 часов станут решающими в конфликте между Израилем и Ираном. Несмотря на жесткую риторику президента, в Вашингтоне считают, что Тегеран может вернуться к переговорам о ядерной сделке и в итоге согласится прекратить обогащение урана. Если этого не произойдет, Вашингтон может вступить в войну, отмечает телеканал.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Елена Чернышова
Сенат США санкции против России Линдси Грэм Иран Израиль
Материалы по теме
Британия объявила о новых антироссийских санкциях против 20 судов
Политика
Канада ввела санкции против бывшей жены Путина, Чубайса и дочери Ельцина
Политика
Bloomberg сообщил о планах ЕС ввести санкции против двух банков из Китая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19) Инвестиции, 17 июн, 17:39 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21) Инвестиции, 17 июн, 17:39
В дельте Волги сместился цикл размножения рыб Общество, 08:53
Перевозчики сообщили об ужесточении досмотров на границе с Казахстаном Бизнес, 08:47
Роснедра заявили о мировом потенциале двух месторождений в России Экономика, 08:32
Little-tech идет на Вашингтон: как стартапы пришли в большую политикуПодписка на РБК, 08:16
Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов над Московским регионом Политика, 08:04
В Минфине рассказали о десятках заявок в месяц от уходящих иностранцев Финансы, 08:00
Впервые в истории НХЛ игрок проиграл пять финалов за шесть лет Спорт, 07:58
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Кто из россиян завоевывал Кубок Стэнли Спорт, 07:54
Возглавлявший «Металлург» в КХЛ тренер стал двукратным чемпионом НХЛ Спорт, 07:49
Премьер Канады заявил, что G7 поддержала усилия Трампа по Украине Политика, 07:43
В Томске загорелся ангар с пристройкой Общество, 07:41
В США отложили обсуждение санкций против России из-за Ирана Политика, 07:40
Эксперты при ЦБ призвали брокеров к единообразию в облигацияхПодписка на РБК, 07:30
Выживают сильнейших. Почему компании избавляются от лучших сотрудниковПодписка на РБК, 07:21