В США отложили обсуждение санкций против России из-за Ирана

Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн сообщил, что законопроект о санкциях, вероятно, рассмотрят не раньше июля. Его автор сенатор Линдси Грэм сказал, что «ситуация с Ираном меняется», но он не забыл об Украине

Джон Тьюн (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Сенат США отложил обсуждение законопроекта о новых санкциях против России и ее торговых партнеров как минимум до июля из-за эскалации между Ираном и Израилем и масштабной налоговой реформы республиканцев, сообщает Semafor.

Авторы проекта сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль работают над его обновленным вариантом, который позволил бы сделать исключения для союзников Украины в части санкций за торговлю с Россией. Но надежды на принятие законопроекта в верхней палате конгресса в этом месяце не оправдаются «из-за других приоритетов», пишет издание.

Первоначальный вариант среди прочего предполагал пошлины 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и др. Politico отмечало, что эта мера может фактически отрезать США от некоторых крупнейших экономик, включая союзников в Европе.

Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн (Южная Дакота), говоря о возможных сроках рассмотрения проекта, заявил, что июль наиболее вероятен: «Мы открыты для движения [проекта], мы пытаемся работать с администрацией». В то же время Грэм заявил, что сенату «придется немного подождать», не указав конкретных сроков. «Сейчас ситуация с Ираном меняется... Но это не значит, что я забыл о России или Украине. Вовсе нет», — заверил сенатор.

«Сейчас все внимание приковано к Израилю и Ирану», — сказал сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама) и добавил, что полностью поддерживает введение санкций против России.

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде и пропустил встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

На саммите G7, отвечая на вопрос о санкциях против Москвы, Трамп заявил, что рассчитывает на заключение мирной сделки. «Мы ждем, чтобы посмотреть, будет ли подписана сделка», — сказал он. По словам президента, санкции — «это не просто улица с односторонним движением», они обходятся США в «миллиарды долларов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на угрозы санкциями, говорил, что «язык ультиматумов» для Москвы неприемлем. «С Россией нельзя разговаривать таким языком», — подчеркивал он.

Американский лидер в своей соцсети Truth Social потребовал «безоговорочной капитуляции» Ирана. Как сообщает ABC News, участники совещания Трампа с советниками по национальной безопасности в Белом доме дали понять, что следующие 24–48 часов станут решающими в конфликте между Израилем и Ираном. Несмотря на жесткую риторику президента, в Вашингтоне считают, что Тегеран может вернуться к переговорам о ядерной сделке и в итоге согласится прекратить обогащение урана. Если этого не произойдет, Вашингтон может вступить в войну, отмечает телеканал.