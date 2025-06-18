Под удар Израиля попал университет имени имама Хусейна в Тегеране

Авиация Израиля нанесла удар по Университету имени имама Хусейна на восточной окраине Тегерана, сообщают иранские Asriran и Khabarfoori. Подробности при этом не уточняются.

Университет имени имама Хусейна — это высшее военное учебное заведение профессионального образования для подготовки и повышения квалификации военных и гражданских специалистов.

Ранее ЦАХАЛ сообщила о серии авиаударов по Тегерану. Израиль и Иран обмениваются ударами с 13 июня после объявления Израилем операции против Тегерана из-за иранской ядерной программы. Иран в ответ также начал проведение операции.