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Война Израиля и Ирана ,  
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Под удар Израиля попал университет имени имама Хусейна в Тегеране

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Авиация Израиля нанесла удар по Университету имени имама Хусейна на восточной окраине Тегерана, сообщают иранские Asriran и Khabarfoori. Подробности при этом не уточняются.

Университет имени имама Хусейна — это высшее военное учебное заведение профессионального образования для подготовки и повышения квалификации военных и гражданских специалистов.

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Ранее ЦАХАЛ сообщила о серии авиаударов по Тегерану. Израиль и Иран обмениваются ударами с 13 июня после объявления Израилем операции против Тегерана из-за иранской ядерной программы. Иран в ответ также начал проведение операции.

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Полина Харчевникова
Израиль Тегеран авиаудар
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