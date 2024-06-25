Кто из россиян завоевывал Кубок Стэнли
Российские хоккеисты Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов стали обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз».
Тарасенко завоевал Кубок Стэнли во второй раз, ранее он делал это в составе «Сент-Луис Блюз» в 2019-м году. Дважды чемпионами плей-офф НХЛ среди россиян становились Сергей Зубов, Сергей Немчинов, Олег Твердовский и Иван Барбашёв.
Рекорд принадлежит Игорю Ларионову, Сергею Фёдорову, Сергею Брылину и Евгению Малкину, которые брали трофей трижды. Однако все они выигрывали трофей с одним клубом.
Последний раз никому из россиян не удалось завоевать этот трофей в 2015 году, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхокс».
Ранее из россиян Кубок Стэнли выигрывали:
1994 год — Сергей Зубов, Александр Карповцев, Алексей Ковалев, Сергей Немчинов («Нью-Йорк Рейнджерс»);
1995 — Сергей Брылин, Валерий Зелепукин («Нью-Джерси Девилз»);
1996 — Алексей Гусаров, Валерий Каменский («Колорадо Эвеланш»);
1997 — Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов («Детройт Ред Уингз»);
1998 — Дмитрий Миронов, Фетисов, Федоров, Ларионов, Козлов, Константинов («Детройт»);
1999 — Сергей Зубов («Даллас Старз»);
2000 — Владимир Малахов, Брылин, Немчинов, Александр Могильный («Нью-Джерси»);
2002 — Павел Дацюк, Федоров, Ларионов («Детройт»);
2003 — Олег Твердовский, Сергей Брылин («Нью-Джерси»);
2004 — Дмитрий Афанасенков, Николай Хабибулин («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
2006 — Антон Бабчук, Твердовский («Каролина Харрикейнз»);
2007 — Илья Брызгалов («Анахайм Дакс»);
2008 — Дацюк («Детройт»);
2009 — Сергей Гончар, Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз);
2012 — Андрей Локтионов, Вячеслав Войнов («Лос-Анджелес Кингз»);
2014 — Вячеслав Войнов («Лос-Анджелес»);
2016 — Малкин («Питтсбург»);
2017 — Малкин («Питтсбург»);
2018 — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»);
2019 — Иван Барбашев, Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»);
2020 — Андрей Василевский, Александр Волков, Никита Кучеров, Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»);
2021 — Василевский, Кучеров, Сергачев («Тампа-Бэй»);
2022 — Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»);
2023 — Иван Барбашев («Вегас Голден Найтс»)
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