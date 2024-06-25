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Кто из россиян завоевывал Кубок Стэнли

Три российских хоккеиста стали обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз». Последний раз никому из россиян не удалось завоевать главный трофей НХЛ в 2015 году, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхокс»
Сергей Бобровский и Владимир Тарасенко
Сергей Бобровский и Владимир Тарасенко (Фото: Reuters)

Российские хоккеисты Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов стали обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз».

Тарасенко завоевал Кубок Стэнли во второй раз, ранее он делал это в составе «Сент-Луис Блюз» в 2019-м году. Дважды чемпионами плей-офф НХЛ среди россиян становились Сергей Зубов, Сергей Немчинов, Олег Твердовский и Иван Барбашёв.

Рекорд принадлежит Игорю Ларионову, Сергею Фёдорову, Сергею Брылину и Евгению Малкину, которые брали трофей трижды. Однако все они выигрывали трофей с одним клубом.

Последний раз никому из россиян не удалось завоевать этот трофей в 2015 году, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхокс».

Ранее из россиян Кубок Стэнли выигрывали:

1994 год — Сергей Зубов, Александр Карповцев, Алексей Ковалев, Сергей Немчинов («Нью-Йорк Рейнджерс»);

1995 — Сергей Брылин, Валерий Зелепукин («Нью-Джерси Девилз»);

1996 — Алексей Гусаров, Валерий Каменский («Колорадо Эвеланш»);

1997 — Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов («Детройт Ред Уингз»);

1998 — Дмитрий Миронов, Фетисов, Федоров, Ларионов, Козлов, Константинов («Детройт»);

1999 — Сергей Зубов («Даллас Старз»);

2000 — Владимир Малахов, Брылин, Немчинов, Александр Могильный («Нью-Джерси»);

2002 — Павел Дацюк, Федоров, Ларионов («Детройт»);

2003 — Олег Твердовский, Сергей Брылин («Нью-Джерси»);

2004 — Дмитрий Афанасенков, Николай Хабибулин («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

2006 — Антон Бабчук, Твердовский («Каролина Харрикейнз»);

2007 — Илья Брызгалов («Анахайм Дакс»);

2008 — Дацюк («Детройт»);

2009 — Сергей Гончар, Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз);

2012 — Андрей Локтионов, Вячеслав Войнов («Лос-Анджелес Кингз»);

2014 — Вячеслав Войнов («Лос-Анджелес»);

2016 — Малкин («Питтсбург»);

2017 — Малкин («Питтсбург»);

2018 — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»);

2019 — Иван Барбашев, Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»);

2020 — Андрей Василевский, Александр Волков, Никита Кучеров, Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»);

2021 — Василевский, Кучеров, Сергачев («Тампа-Бэй»);

2022 — Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»);

2023 — Иван Барбашев («Вегас Голден Найтс»)

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