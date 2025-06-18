Замгенсека ООН заявила о риске «цепной реакции» ядерных испытаний

Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу в интервью РБК рассказала, к чему приведет возобновление ядерных испытаний

Если какая-либо страна проведет ядерное испытание, это приведет к тому, что такие же тестовые взрывы совершат и другие государства. Об этом в интервью РБК заявила заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу.

«Мы, безусловно, обеспокоены возможностью возобновления ядерных испытаний. Это подорвет глобальную архитектуру распространения и обесценит годы работы над международными нормами по части запрещения таких испытаний — испытательный взрыв одного государства может спровоцировать цепную реакцию и сподвигнет на это и другие страны, а это сопряжено с рисками ядерной эскалации. Поэтому мы направляем государствам сильный сигнал о том, что это недопустимо», — сказала она.

В этом контексте важную роль играет Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который был открыт к подписанию в 1996 году и до сих пор не вступил в силу. Для этого необходимо, чтобы его ратифицировали 44 страны, приведенные в Приложении II к договору. Восемь из 44 стран — Египет, Индия, Иран, Израиль, Китай, КНДР, Пакистан, США — его либо не подписали, либо подписали, но не ратифицировали. Единственное ограничение, которое удерживает страны от испытаний, — это принятые ими односторонние моратории на такие взрывы.

Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году и ратифицировала в 2000-м. В 2023 году она решила свою ратификацию отозвать. Москва объяснила свое решение «дисбалансом относительно объема обязательств по договору» между Россией и США, а он, по российской оценке, «в текущей международной обстановке недопустим». При этом Москва подчеркивала: дератификация не означает выхода из ДВЗЯИ, и возобновлять ядерные испытания она не планирует до тех пор, пока этого не сделает Вашингтон.

«Генсекретарь ООН выражал глубокое сожаление в связи с решением России отозвать свою ратификацию. Я поддерживаю эту позицию, поскольку Россия до тех пор, пока она не приняла такое решение, действительно была сторонником этого договора. Так что меня такой шаг опечалил», — сказала РБК Изуми Накамицу.

Она указала на «долгосрочные и катастрофичные последствия» тестовых ядерных взрывов. «Кроме того, испытания снижают порог для разработки ядерного оружия и станут препятствием на пути к разоружению, политически же это усилит противоречия между ядерными и неядерными державами. Поэтому очень важно защищать нормы ДВЗЯИ, поскольку это единственный международный юридически обязывающий документ в этой области, и придерживаться односторонних мораториев на ядерные испытания», — подчеркнула замгенсекретаря ООН.