Возглавлявший «Металлург» в КХЛ тренер стал двукратным чемпионом НХЛ
Канадец Пол Морис, главный тренер «Флорида Пантерз», завоевал свой второй Кубок Стэнли в карьере.
«Флорида» второй год подряд стала обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах.
58-летний Морис возглавляет «Флориду» с 2022 года.
В сезоне 2012/13 Морис тренировал магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург», который под его руководством стал четвертым в Восточной конференции и проиграл в первом раунде Кубка Гагарина.
Для Мориса нынешний финал плей-офф НХЛ стал третьим в карьере. В сезоне 2001/02 «Каролина Харрикейнз» под руководством тренера уступила в решающей серии «Детройт Ред Уингз» (1–4).
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