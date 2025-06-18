Возглавлявший «Металлург» в КХЛ тренер стал двукратным чемпионом НХЛ

Пол Морис второй год подряд завоевал Кубок Стэнли с «Флоридой». В сезоне 2012/13 он возглавлял магнитогорский «Металлург», который под его руководством проиграл в первом раунде плей-офф КХЛ

Пол Морис (Фото: Jeff Vinnick / Getty Images)

Канадец Пол Морис, главный тренер «Флорида Пантерз», завоевал свой второй Кубок Стэнли в карьере.

«Флорида» второй год подряд стала обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах.

58-летний Морис возглавляет «Флориду» с 2022 года.

В сезоне 2012/13 Морис тренировал магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург», который под его руководством стал четвертым в Восточной конференции и проиграл в первом раунде Кубка Гагарина.

Для Мориса нынешний финал плей-офф НХЛ стал третьим в карьере. В сезоне 2001/02 «Каролина Харрикейнз» под руководством тренера уступила в решающей серии «Детройт Ред Уингз» (1–4).