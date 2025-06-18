Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов над Московским регионом
За ночь над Россией перехватили и сбили 48 беспилотников, заявило Минобороны.
Большинство из них, 14, было уничтожено над Брянской областью, еще 11 — над Курской, десять — над Орловской, пять — над Белгородской, три — над Тульской.
По два дрона сбито над Калужской областью и Московским регионом и один — над Липецкой областью.
В ночь на 18 июня временно не принимал и не отправлял самолеты аэропорт Жуковский. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничениях в 04:10, спустя час он уточнил, что они были отменены. Мэр столицы Сергей Собянин об атаке беспилотников минувшей ночью не писал.
В ночь на 17 июня была отражена атака двух дронов, летевших на Москву, говорил Собянин. Рейсы тогда приостанавливали все четыре аэропорта столичного региона: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Всего той ночью над десятью регионами России перехватили и уничтожили 147 дронов, отчитывалось Минобороны.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов