Минобороны: за ночь над Россией перехватили и сбили 48 беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов над Московским регионом

Всего за ночь над восемью регионами России перехватили и сбили 48 беспилотников, отчиталось Минобороны

Фото: Минобороны России

За ночь над Россией перехватили и сбили 48 беспилотников, заявило Минобороны.

Большинство из них, 14, было уничтожено над Брянской областью, еще 11 — над Курской, десять — над Орловской, пять — над Белгородской, три — над Тульской.

По два дрона сбито над Калужской областью и Московским регионом и один — над Липецкой областью.

В ночь на 18 июня временно не принимал и не отправлял самолеты аэропорт Жуковский. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничениях в 04:10, спустя час он уточнил, что они были отменены. Мэр столицы Сергей Собянин об атаке беспилотников минувшей ночью не писал.

В ночь на 17 июня была отражена атака двух дронов, летевших на Москву, говорил Собянин. Рейсы тогда приостанавливали все четыре аэропорта столичного региона: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Всего той ночью над десятью регионами России перехватили и уничтожили 147 дронов, отчитывалось Минобороны.