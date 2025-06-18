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ПМЭФ-2025 ,  
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Эксклюзив

В ВТБ написали «манифест рубля»

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ПМЭФ-2025
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Эксклюзивы РБК
ВТБ подготовил к Петербургскому международному экономическому форуму стихотворный манифест рубля. Пресс-служба банка передала его РБК

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