Впервые в истории НХЛ игрок проиграл пять финалов за шесть лет
Форвард«Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри проиграл пятый финал плей-офф НХЛ с тремя разными командами за шесть сезонов.
В 2020 году Перри играл в финале Кубка Стэнли в составе «Даллас Старз», в 2021-м — в «Монреаль Канадиенс». Оба клуба тогда уступили в решающей серии «Тампе-Бэй Лайтнинг». В 2022-м он перешел в «Тампу-Бэй» и проиграл в финале «Колорадо Эвеланш». В 2024-2025 годах он дважды подряд дошел до финала, где проиграл «Флориде Пантерз».
На счету 40-летнего Перри один чемпионский титул — в 2007 году выиграл Кубок Стэнли в составе «Анахайм Дакс».
Никто так часто не доходил до финалов с разными командами. Также никто так часто не проигрывал в финалах.
До Перри словацкий форвард Мариан Госса трижды подряд доходил до финалов с разными командами. В 2008 году в составе «Питтсбург Пингвинз» проиграл в финале «Детройт Ред Уингз», в 2009-м в составе «Детройта» уступил «Питтсбургу», в 2010-м завоевал трофей в составе «Чикаго Блэкхокс», который победил «Филадельфию Флайерз».
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