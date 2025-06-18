Премьер Канады заявил, что G7 поддержала усилия Трампа по Украине
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что в G7 поддержали усилия президента США Дональда Трампа по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает Reuters.
Об этом он заявил после завершения саммита «Большой семерки», который прошел 15–17 июня в Канаде.
«Лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира на Украине», — сказал Карни.
При этом он подчеркнул, что лидеры G7 намерены «изучить все варианты максимального давления на Россию, включая финансовые санкции». Москва считает антироссийские санкции незаконными.
Несмотря на то что лидеры поддержали усилия Трампа по миру, соглашение по Украине по итогам саммита G7 не было подписано из-за сопротивления США, сообщил ранее Reuters со ссылкой на канадского чиновника.
Кроме этого, Трампу пришлось покинуть саммит, чтобы вернуться в Вашингтон. Как тогда объяснили в Белом доме, это связано с конфликтом между Израилем и Ираном. Однако он все же успел обсудить украинский вопрос на полях саммита — на двусторонних встречах с европейскими лидерами.
В Кремле критически оценили встречу в Канаде. Саммит выглядел «блекло и достаточно бесполезно», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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