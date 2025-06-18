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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Канады заявил, что G7 поддержала усилия Трампа по Украине

Премьер Канады Карни: G7 поддержала усилия Трампа по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Марк Карни
Марк Карни (Фото: Amber Bracken / Reuters)

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что в G7 поддержали усилия президента США Дональда Трампа по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает Reuters.

Об этом он заявил после завершения саммита «Большой семерки», который прошел 15–17 июня в Канаде.

«Лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира на Украине», — сказал Карни.

При этом он подчеркнул, что лидеры G7 намерены «изучить все варианты максимального давления на Россию, включая финансовые санкции». Москва считает антироссийские санкции незаконными.

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Несмотря на то что лидеры поддержали усилия Трампа по миру, соглашение по Украине по итогам саммита G7 не было подписано из-за сопротивления США, сообщил ранее Reuters со ссылкой на канадского чиновника.

Кроме этого, Трампу пришлось покинуть саммит, чтобы вернуться в Вашингтон. Как тогда объяснили в Белом доме, это связано с конфликтом между Израилем и Ираном. Однако он все же успел обсудить украинский вопрос на полях саммита — на двусторонних встречах с европейскими лидерами.

В Кремле критически оценили встречу в Канаде. Саммит выглядел «блекло и достаточно бесполезно», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Полина Харчевникова
Дональд Трамп G7 саммит мирное урегулирование Канада Марк Карни
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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