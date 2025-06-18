Считавшегося фаворитом россиянина не признали лучшим в плей-офф НХЛ
Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт стал обладателем «Конн Смайт Трофи», приза, который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.
«Флорида» второй год подряд завоевала Кубок Стэнли, победив в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах.
Беннетт в 23 играх плей-офф забросил 15 шайб и сделал 7 передач. В финале он записал на свой счет 5 голов и передачу.
НХЛ называла среди фаворитов в борьбе за приз голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.
Ставший двукратным обладателем Кубка Стэнли 36-летний Бобровский, чемпион мира 2014 года в составе сборной России, играет за «Флориду» с 2019 года. В 2013 и 2017 годах, выступая за «Коламбус Блю Джэкетс», Бобровский дважды получал «Везина Трофи» как лучший вратарь «регулярки» — первый из россиян и единственный, кому ее вручили дважды.
Из россиян «Конн Смайт Трофи» ранее получали Андрей Василевский (2021, «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Александр Овечкин (2018, «Вашингтон Кэпиталз») и Евгений Малкин (2009, «Питтсбург Пингвинз»).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов