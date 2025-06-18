Считавшегося фаворитом россиянина Бобровского не признали лучшим в плей-офф НХЛ

Считавшегося фаворитом россиянина не признали лучшим в плей-офф НХЛ

«Конн Смайт Трофи» достался нападающему «Флориды» Сэму Беннету. Из россиян этот трофей ранее получали Андрей Василевский, Александр Овечкин и Евгений Малкин

Сергей Бобровский (Фото: Jeff Vinnick / Getty Images)

Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт стал обладателем «Конн Смайт Трофи», приза, который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

«Флорида» второй год подряд завоевала Кубок Стэнли, победив в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах.

Беннетт в 23 играх плей-офф забросил 15 шайб и сделал 7 передач. В финале он записал на свой счет 5 голов и передачу.

НХЛ называла среди фаворитов в борьбе за приз голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

Ставший двукратным обладателем Кубка Стэнли 36-летний Бобровский, чемпион мира 2014 года в составе сборной России, играет за «Флориду» с 2019 года. В 2013 и 2017 годах, выступая за «Коламбус Блю Джэкетс», Бобровский дважды получал «Везина Трофи» как лучший вратарь «регулярки» — первый из россиян и единственный, кому ее вручили дважды.

Из россиян «Конн Смайт Трофи» ранее получали Андрей Василевский (2021, «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Александр Овечкин (2018, «Вашингтон Кэпиталз») и Евгений Малкин (2009, «Питтсбург Пингвинз»).