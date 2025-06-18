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ПМЭФ-2025 ,  
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Роснедра заявили о мировом потенциале двух месторождений в России

Роснедра: два месторождения в России могут обеспечить редкоземами весь мир
Сюжет
ПМЭФ-2025
Олег Казанов
Олег Казанов (Фото: rosnedragovru / Telegram)

Ловозерское и Томторское месторождения редкоземельных металлов (РЗМ) могут обеспечить потребности не только России, но и всего мира. Об этом в интервью «РИА Новости» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава Роснедр Олег Казанов.

По данным ведомства, из 28,5 млн т подтвержденных запасов РЗМ в России 11 млн т сосредоточено на двух участках — Ловозерском в Мурманской области (7 млн т) и Томторском в Якутии (4 млн т).

«В целом эти два объекта готовы обеспечить не то что страну, но и мир полностью», — подчеркнул Казанов.

Ловозерское месторождение отличается развитой инфраструктурой: там действует горно-обогатительный комбинат и есть избыток электроэнергии, несмотря на невысокое содержание полезных элементов в рудах.

Томторское месторождение, в частности участок Буранный, содержит аномально богатые руды и подготовлено к промышленной разработке, однако добыча на нем пока не началась.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В конце мая нефтяная компания «Роснефть» стала единственным владельцем ООО «Восток Инжиниринг» — оператора участка Буранный Томторского месторождения РЗМ в Якутии.

Ранее структура принадлежала ООО «ТриАрк Майнинг», входящему в группу ИСТ Александра Несиса. С 20 мая 2025 года «Роснефть» стала единственным собственником компании.

Буранный участок — крупнейший компонент Томторского месторождения, одного из богатейших в мире по содержанию редкоземельных элементов.

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Плугина Ирина
Роснедра ПМЭФ Редкоземельные металлы месторождения Якутия
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