Что произошло за выходные. Главные новости РБК

За выходные в мире был дважды побит рекорд по суточному приросту заразившихся COVID-19, в Хабаровске вновь прошли митинги в поддержку Фургала, Баку обвинил Ереван во ввязывании Москвы в конфликт. Главные новости — в обзоре РБК

Число заболевших коронавирусом бьет рекорды второй день

За пятницу и субботу, 17 и 18 июля, дважды обновился рекорд по числу выявленных за день в мире заразившихся коронавирусом.

За 17 июля в мире число заболевших COVID-19 выросло на 237,7 тыс. человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения. Но уже на следующий день был зафиксирован новый рекорд — 259,8 тыс. новых заразившихся за сутки.

Рекордным 18 июля стало и суточное число смертей от коронавируса в мире — 7360. Прошлый максимум был зарегистрирован 3 мая: тогда умерли 8545 заболевших COVID-19.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн человек. Больше всего заболевших по-прежнему зафиксировано в США — 3,7 млн человек, следом за ними идут Бразилия и Индия — 2 млн и 1 млн соответственно. Россия по этому показателю занимает четвертое место более чем с 771 тыс. инфицированных.

В России, по мнению главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, осенью ожидается подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой. По его словам, к этому времени у многих появится иммунитет к коронавирусу.

На Дальнем Востоке прошли митинги в поддержку Фургала

Жители Хабаровска 18 и 19 июля снова вышли на митинги в поддержку губернатора края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей.