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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

За выходные в мире был дважды побит рекорд по суточному приросту заразившихся COVID-19, в Хабаровске вновь прошли митинги в поддержку Фургала, Баку обвинил Ереван во ввязывании Москвы в конфликт. Главные новости — в обзоре РБК

Число заболевших коронавирусом бьет рекорды второй день

За пятницу и субботу, 17 и 18 июля, дважды обновился рекорд по числу выявленных за день в мире заразившихся коронавирусом.

  • За 17 июля в мире число заболевших COVID-19 выросло на 237,7 тыс. человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения. Но уже на следующий день был зафиксирован новый рекорд — 259,8 тыс. новых заразившихся за сутки.
  • Рекордным 18 июля стало и суточное число смертей от коронавируса в мире — 7360. Прошлый максимум был зарегистрирован 3 мая: тогда умерли 8545 заболевших COVID-19.
  • Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн человек. Больше всего заболевших по-прежнему зафиксировано в США — 3,7 млн человек, следом за ними идут Бразилия и Индия — 2 млн и 1 млн соответственно. Россия по этому показателю занимает четвертое место более чем с 771 тыс. инфицированных.
  • В России, по мнению главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, осенью ожидается подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой. По его словам, к этому времени у многих появится иммунитет к коронавирусу.

На Дальнем Востоке прошли митинги в поддержку Фургала

Жители Хабаровска 18 и 19 июля снова вышли на митинги в поддержку губернатора края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей.

  • Участники субботней акции собрались перед зданием регионального правительства и скандировали «Фургал — наш выбор». После этого митингующие устроили шествие по центральным улицам города и затем собрались на центральной площади. Участники акции протеста, которая прошла при 30-градусной жаре, требовали открытого суда и честного расследования дела Фургала.
  • По данным городской администрации, в шествии участвовали до 10 тыс. человек. В то же время, по оценке газеты «Коммерсантъ», в пиковый момент число участников могло достигать 50 тыс. Помимо Хабаровска митинги также прошли в Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке.
  • 19 июля, в воскресенье, акции на Дальнем Востоке возобновились. Во Владивостоке прошло шествие, в Хабаровске — митинг. Люди вышли на улицы и в Комсомольске-на-Амуре.
  • По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, врио главы Хабаровского края будет назначен 20 июля. Им станет представитель партии. «Но если суд не найдет достаточных оснований для приговора, Фургал будет освобожден и мы будем настаивать, чтобы он имел право вернуться к своей должности», — отметил Жириновский.
  • Фургала задержали утром 9 июля и доставили в Москву. Его обвиняют в покушении на убийства и организации убийств бизнесменов в 2004–2005 годах. Губернатор свою вину отрицает. Суд поместил его под стражу до 9 сентября.

Азербайджан обвинил Армению во ввязывании России в конфликт

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы в интервью РБК возложил ответственность за эскалацию военных действий на границе с Арменией на Ереван. По его словам, армянская сторона хочет вовлечь в конфликт страны ОДКБ, в первую очередь Россию.

  • Посол Армении в России Вардан Тоганян ранее говорил РБК, что Ереван не просил ОДКБ о военной помощи из-за разгоревшегося противостояния. В самой организации, куда помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, ранее призвали к прекращению огня. 18 июля глава российского Минобороны Сергей Шойгу обсудил со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым обстановку в Закавказском регионе.
  • На фоне обострения армяно-азербайджанского конфликта стали появляться сообщения о том, что армянским экспортерам запрещают торговать товарами на рынке «Фуд Сити» в Москве. По словам Тоганяна, 17 июля более 50 машин, где находились скоропортящиеся продукты, поместили в отстойники. После этого Министерство экономики Армении и посольство республики в России предложили перевезти товары в ТЦ «Шелковый путь» и ТРЦ «Бухта».
  • «Фуд Сити» входит в группу компаний «Киевская площадь» уроженцев Азербайджана Года Нисанова и Зараха Илиева. Тоганян подчеркнул, что не знает, причастны ли к инциденту лично владельцы.
  • Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в ответ на это заявил, что торговля овощами и фруктами из Армении в «Фуд Сити» не прекращалась, у армянских экспортеров проблем с реализацией нет. «Я сейчас с послом говорил, никаких проблем нет, абрикосы все распродали, а на «Фуд Сити» сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет», — рассказал он в воскресенье, 19 июля.
  • Тоганян позже в интервью РБК подтвердил, что проблем с реализацией армянских товаров в Москве больше нет, однако, по его словам, такой продукции в «Фуд Сити» стало меньше.

Белорусская оппозиция объяснила выставление трех женщин против Лукашенко

Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская и ее соратницы — координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника, которым ЦИК страны отказала в регистрации, рассказали в интервью РБК, почему решили объединить усилия.

  • Тихановская, отвечая на вопрос о том, совпадение ли, что лицом объединения стали три женщины, или причина в словах действующего президента Александра Лукашенко о том, что Конституция Белоруссии написана «не под женщину», сказала, что так вышло «само собой»: она стала кандидатом после ареста мужа Сергея, Колесникова стала представителем Бабарико после того, как тот попал в СИЗО, а Вероника Цепкало представляет своего супруга, который не смог к ним присоединиться, так как находится на самоизоляции.
  • Цепкало заявила, что неоднократно поддерживала Тихановскую на протяжении всей президентской кампании. Объединившись, ее соратники хотят показать женскую солидарность «и доказать действующей власти, что Конституция предназначена и для женщин», добавила она.
  • Избирательные штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объявили об объединении 17 июля. Они обозначили пять принципов своей дальнейшей кампании, в том числе призвали граждан Белоруссии проголосовать и сообщили о готовности провести повторные выборы, в которых смогут поучаствовать все альтернативные кандидаты.
  • Помимо Тихановской и Лукашенко ЦИК Белоруссии зарегистрировала на выборах 9 августа еще трех кандидатов: сопредседателя объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, экс-депутата Анну Канопацкую и лидера объединения «Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)» Сергея Череченя.
Авторы: Виктория Полякова, Наталия Анисимова
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