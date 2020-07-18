На Дальнем Востоке прошли митинги в поддержку Фургала

Жители города во время митинга в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошли в субботу, 18 июля, в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре.

Самый массовый митинг, по сообщениям местных СМИ, прошел в Хабаровске. Портал DVHab сообщает, что на акцию вышли «десятки тысяч» жителей города. Они устроили шествие по центральным улицам города, затем собрались на центральной площади Ленина. Участники акции протеста скандировали: «Фургал — наш выбор!», «Честный суд!» и «Свободу!». Портал отмечает, что акция проходила при жаре около 30 градусов. Некоторым из протестующих покупали воду и раздавали ее другим участникам акции.

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