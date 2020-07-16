Посол Армении перечислил приведшие к обострению с Азербайджаном «реалии»

Заявления властей Азербайджана, предшествовавшие конфликту, готовили общественное мнение страны к войне, заявил в разговоре с РБК посол Армении в России Вардан Тоганян. Столкновения на границе двух стран длятся уже пять дней

Вардан Тоганян (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Как Ереван оценивает действия Азербайджана, Турции и России

Конфликту на границе Армении и Азербайджана предшествовала череда заявлений Баку, которые готовили общественное мнение страны к возможному военному конфликту, заявил в разговоре с РБК посол Армении в России Вардан Тоганян. «Особенно последнее заявление президента [Азербайджана Ильхама Алиева] 6 июля, которое фактически означало выход Баку из переговорного процесса [по нагорнокарабахскому урегулированию]», — указал он. 6 июля в интервью местным телеканалам Алиев заявил, что переговоры о нагорнокарабахском урегулировании фактически не ведутся. Он также раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за пассивность.

«Конфликт должен решаться в рамках территориальной целостности Азербайджана. <...> Минская группа ОБСЕ не реагирует на заявление армянского премьера о том, что «Карабах — это Армения». Это заявление срывает переговоры и делает их бессмысленными. Сегодня фактически нет переговоров об урегулировании, никакого толка от видеоконференций министров иностранных дел Азербайджана и Армении тоже нет. Это лишь имитация деятельности Минской группы ОБСЕ», — сказал президент Азербайджана. Сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорнокарабахского конфликта являются США, Франция и Россия, в нее также входят Армения и Азербайджан, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.

С 12 июля на границе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана идут бои между вооруженными силами двух стран. С обеих сторон применяются артиллерия, тяжелая техника и ударные дроны. Обе республики уже официально объявили о потерях среди военных и гражданских лиц — погибли около 20 человек. Данные сторон, из-за чего начался конфликт, расходятся. По версии Еревана, 12 июля после полудня к армянским позициям со стороны Азербайджана подъехал автомобиль УАЗ. После того как армянские военные сделали несколько предупредительных выстрелов, экипаж бросил машину и вернулся на свою территорию, а через час в сторону Армении был открыт артиллерийский огонь. Баку же настаивает, что армяне применили артиллерию первыми и без каких-либо причин, грубо нарушив режим прекращения огня.

«Фактически Азербайджан обвинил сопредседателя в недееспособности, заявил о том, что международное право не работает и международным правом для них является оружие, сила, нужно уповать на вооруженные силы», — сказал РБК Тоганян. «То, что мы видим в последние дни, — требования [на протестной акции в Баку 14 июля] незамедлительно начать войну и так далее, это все поддерживалось официальной риторикой. И этому, конечно же, способствовали заявления соседней Турции», — отметил он.