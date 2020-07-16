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Политика ,  
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Посол Армении перечислил приведшие к обострению с Азербайджаном «реалии»

Заявления властей Азербайджана, предшествовавшие конфликту, готовили общественное мнение страны к войне, заявил в разговоре с РБК посол Армении в России Вардан Тоганян. Столкновения на границе двух стран длятся уже пять дней
Вардан Тоганян
Вардан Тоганян (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Как Ереван оценивает действия Азербайджана, Турции и России

Конфликту на границе Армении и Азербайджана предшествовала череда заявлений Баку, которые готовили общественное мнение страны к возможному военному конфликту, заявил в разговоре с РБК посол Армении в России Вардан Тоганян. «Особенно последнее заявление президента [Азербайджана Ильхама Алиева] 6 июля, которое фактически означало выход Баку из переговорного процесса [по нагорнокарабахскому урегулированию]», — указал он. 6 июля в интервью местным телеканалам Алиев заявил, что переговоры о нагорнокарабахском урегулировании фактически не ведутся. Он также раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за пассивность.

«Конфликт должен решаться в рамках территориальной целостности Азербайджана. <...> Минская группа ОБСЕ не реагирует на заявление армянского премьера о том, что «Карабах — это Армения». Это заявление срывает переговоры и делает их бессмысленными. Сегодня фактически нет переговоров об урегулировании, никакого толка от видеоконференций министров иностранных дел Азербайджана и Армении тоже нет. Это лишь имитация деятельности Минской группы ОБСЕ», — сказал президент Азербайджана. Сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорнокарабахского конфликта являются США, Франция и Россия, в нее также входят Армения и Азербайджан, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.

С 12 июля на границе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана идут бои между вооруженными силами двух стран. С обеих сторон применяются артиллерия, тяжелая техника и ударные дроны. Обе республики уже официально объявили о потерях среди военных и гражданских лиц — погибли около 20 человек. Данные сторон, из-за чего начался конфликт, расходятся. По версии Еревана, 12 июля после полудня к армянским позициям со стороны Азербайджана подъехал автомобиль УАЗ. После того как армянские военные сделали несколько предупредительных выстрелов, экипаж бросил машину и вернулся на свою территорию, а через час в сторону Армении был открыт артиллерийский огонь. Баку же настаивает, что армяне применили артиллерию первыми и без каких-либо причин, грубо нарушив режим прекращения огня.

«Фактически Азербайджан обвинил сопредседателя в недееспособности, заявил о том, что международное право не работает и международным правом для них является оружие, сила, нужно уповать на вооруженные силы», — сказал РБК Тоганян. «То, что мы видим в последние дни, — требования [на протестной акции в Баку 14 июля] незамедлительно начать войну и так далее, это все поддерживалось официальной риторикой. И этому, конечно же, способствовали заявления соседней Турции», — отметил он.

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После 12 июля на Южном Кавказе сформировались новые геополитические реалии, отметил посол. «Одни страны, в том числе и Россия, продвигают идеи установления прочного и долгосрочного мира, стабильности в регионе, а Турция, которая является участником Минской группы по урегулированию, однобоко и безоговорочно поддерживает военные действия Азербайджана, поддерживает агрессию, угрожает Армении и предлагает свою военную помощь Азербайджану. Это фактически подстрекательство, которое может серьезно подорвать систему безопасности в регионе. Вот эти реалии, на мой взгляд, и способствовали накалу, возобновлению боевых действий», — утверждает Тоганян.

С самого начала нынешних военных действия Турция на всех уровнях поддержала Азербайджан: сначала высказался МИД, затем Минобороны, а 14 июля и президент Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы решительно осуждаем атаки Армении на братский Азербайджан. <...> Это сознательное нападение. Цель его — провокация для создания нового очага напряженности в регионе и блокировки процесса урегулирования проблемы Нагорного Карабаха», — заявил турецкий лидер. Министр обороны Турции Хулуси Акар уточнил, что вооруженные силы республики готовы помочь Азербайджану в соответствии с принципом «одна нация, два государства».

Ереван устраивает позиция, которую занимает Россия в конфликте, также отметил Тоганян. «Россия призывает к незамедлительному прекращению огня, что очень важно. И мы высоко ценим роль России как посредника, как страны, которая внесла и вносит свою лепту именно в плане политического урегулирования этого конфликта», — отметил он. По его словам, речи о том, чтобы привлечь страны ОДКБ к военной реакции на действия Баку, не идет: «Мы зафиксировали и обратили внимание наших коллег, союзников по ОДКБ, на случившейся факт агрессии на государственной границе. С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь ОДКБ. Но речь не идет о том, чтобы начать какие-то военные действия».

Итоги пяти дней столкновений

Ранее в разговоре с РБК эксперты предположили, что основной предпосылкой конфликта стал неопределенный статус армяно-азербайджанской границы в районе конфликта, а также гористый рельеф, позволяющий обстреливать с господствующих высот прилегающие к границе села. Тоганян считает, что рельеф, из-за которого приграничные районы обеих стран постоянно находятся под угрозой обстрела, не является главной причиной конфликта. «Рельеф тут ни при чем. Он в целом в регионе сложный, в том числе по всему периметру нашей границы с Азербайджаном и на отрезках границ Нагорного Карабаха», — пояснил Тогонян. Однако почему конфликт обострился именно в том районе, дипломат сказать затруднился: «На границе Армении и Азербайджана неоднократно случались перестрелки. Но этот случай по своей организованности, подготовленности, информационным и экспертным атакам выходит из ряда вон. Но мне сложно сказать, почему конфликт начался именно там. Может быть, наши соседи хотели проверить боеготовность или прощупать международную реакцию».

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На линии соприкосновения пока сохраняется статус-кво — она не сдвинулась ни в одну, ни в другую сторону, констатирует Тоганян. «Вооруженные силы Армении находятся исключительно на территории Армении, — сообщил он. — В принципе, каких-то перемещений опорных точек, изменения границ и так далее нет. Наше Министерство обороны заявило, что высота на линии соприкосновения перешла под контроль, но каких-то глобальных изменений или тактических передвижений в ту или иную сторону не зафиксировано». Также, по словам посла в России, азербайджанские дроны залетают в глубь армянской территории на 15–18 км.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, посол
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