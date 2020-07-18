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В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

По словам главного инфекциониста Минздрава, осенью будет наблюдаться традиционный рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусной. Однако к этому времени у многих уже появится иммунитет к COVID-19
Фото: Николай Титов / Global Look Press
Фото: Николай Титов / Global Look Press

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

По словам Чуланова, осенью школьники и студенты вернутся с каникул, работающие люди — из отпусков. «Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — сказал Чуланов.

По его словам, к этому времени у многих появится иммунитет к коронавирусу. Кроме того, люди стали серьезнее относиться к рекомендуемым мерам профилактики. Поэтому можно надеяться на то, что новая волна будет слабее, добавил специалист.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман заявил, что новая волна коронавирусной инфекции ожидается ноябре—декабре. По его словам, эта вспышка COVID-19 совпадет с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ с похожими на коронавирус симптомами. Поэтому заболевших COVID-19 будет сложно отличить от заразившихся другими инфекциями.

В то же время представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сказала, что новая волна коронавируса «может случиться и завтра», если россияне не будут соблюдать профилактические меры.

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При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение числа новых заболевших COVID-19 в стране позволяет надеяться на отсутствие «острых проявлений» эпидемии в будущем.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зафиксировано 765 437 случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 546 863 человека, скончались 12 247. Число новых заболевших за сутки постепенно снижается. 18 июля прирост заразившихся в России составил 6234 человека, достигнув минимума с конца апреля.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Анастасия Курносова
Теги: коронавирус, Минздрав
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